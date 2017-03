Am 2. März um 17:00 Uhr zeigen Ihnen Michael Obermeier und Mirco Kämpfer die Nintendo Switch und Zelda: Breath of the Wild auf Twitch.

Von Sandro Odak |

Michael Obermeier und Mirco Kämpfer sind um 17:00 Uhr live auf Twitch und spielen mit Ihnen Zelda: Breath of the Wild auf der Nintendo Switch.

Am Freitag veröffentlicht Nintendo eine neue Spielkonsole in Deutschland: Die Nintendo Switch. Unsere Redaktionen haben den Mix aus mobilem Handheld und stationärer Konsole bereits seit Wochen im Test. Wir von GameStar haben uns daher entschlossen, heute einen großen »Nintendo Switch Thementag« auszurufen: Mit einem Hardware-Test, Kolumnen, einer Nintendo-History und natürlich Videos zum wichtigsten und größten Spiel: Zelda - Breath of the Wild.

Der große Höhepunkt unseres Switch-Thementags startet heute Nachmittag um 17:00 Uhr: Michael Obermeier und Mirco Kämpfer streamen live auf Twitch und zeigen Ihnen, was in der Verpackung steckt, wie die Switch-Konsole funktioniert und ob sie nun eher eine mobile oder stationäre Plattform ist.

Mehr zum Thema: So gut ist das neue Zelda

Ab etwa 17:20 Uhr werden wir außerdem etwa eine Stunde aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Sie vorspielen und Fragen aus dem Chat beantworten. Wollten Sie schon immer wissen, wie sich das Spielprinzip von Zelda im Vergleich zu seinen Vorgängern geändert hat? Oder haben Fragen zum Detailgrad der offenen Spielwelt? Mirco Kämpfer hat Dutzende Stunden für seinen Test in Breath of the Wild verbracht und kann Ihnen alles beantworten - nur spoilern wird er natürlich nicht.

GameStar LIVE: Nintendo Switch und Zelda - Breath of the Wild auf Twitch