Im Dezember geht die neue Star-Wars-Trilogie mit The Last Jedi weiter. Jetzt verrät Disney-Chef Bob Iger, dass er bereits eine erste Fassung von Episode 8 sehen durfte und zeigt sich begeistert.

Von Vera Tidona |

Während Schauspieler Josh Gad derzeit seine Kollegin und Rey-Darstellerin Daisy Ridley während der Dreharbeiten zu Mord im Orient-Express fast schon täglich nervt, um aus ihr Details zum neuen Star-Wars-Film The Last Jedi zu entlocken, hat jemand anderes den Film bereits gesehen.

Disney-Chef ist begeistert von Episode 8

Disney-Chef Bob Iger durfte bereits Monate vor dem Kinostart eine frühe Schnittfassung von Episode 8 sehen und zeigt sich begeistert.

»Star Wars: The Last Jedi, besser bekannt als Episode VIII, kommt im Dezember und ich habe es bereits letzte Woche sehen dürfen.«, bestätigt Iger (SeekingAlpha). »Es ist ein großartiges neues Kapitel in der legendären Skywalker-Familien-Saga.«

Perk of being @WaltDisneyCo CEO: seeing The Last Jedi early. Bob Iger calls it "a great next chapter in the iconic Skywalker family saga." — Hannah Sampson (@hannahbsampson) February 7, 2017

The Last Jedi: Story über Rey und Luke

Mehr Details gibt er aus verständlichen Gründen noch nicht preis. Zuletzt bestätigte Regisseur Rian Johnson, dass in Episode 8 die Geschichte zwischen Rey und Luke im Mittelpunkt der Handlung steht.

Dabei setzt der Film direkt an die Ereignisse aus seinem Vorgängerfilm Star Wars: Das Erwachen der Macht, in der Rey den legendären Luke Skywalker auf einer einsamen Insel findet und von ihm als Jedi-Ritterin im Umgang mit der Macht ausgebildet wird. So knüpft der Film direkt an die letzte Szene aus dem Vorgängerfilm Episode 7 an, als Rey sich auf die Suche nach Luke begibt und den legendären Jedi-Meister schließlich auf einer einsamen Insel findet und ihm sein Lichtschwert entgegenstreckt.

Erster Trailer zu Episode 8 im Frühjahr

Star Wars: The Last Jedi kommt am 14. Dezember 2017 in die deutschen Kinos. Bereits zum Kinostart von Rogue One bestätigte Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy, dass im April zum Star Wars Celebration ein erster Trailer erwartet wird.