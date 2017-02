Marvels Thor 3 ist bereits im Kasten und noch immer gibt es wenig zu sehen. Jetzt präsentiert Marvel ein neues Concept-Art: Thor und Hulk im epischen Gladiatoren-Kampf.

Von Vera Tidona |

Neues Concept-Art zu Thor 3 zeigt den epischen Kampf zwischen Thor und Hulk.

Marvel's Comic-Verfilmung Thor: Ragnarok ist bereits abgedreht und noch immer warten Fans auf erste Bilder und einen Trailer zum dritten Thor-Solofilm.

Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, veröffentlicht Marvel nun weitere Concept-Arts zum Film. Darauf ist Cate Blanchett als neue Gegenspielerin Hela zu sehen, doch vor allem ein Bild dürften den Fans gefallen: Thor tritt gegen Hulk im Gladiatoren-Kampf an.

Weiteres Concept-Art mit Cate Blanchett als mächtige Gegenspielerin Hela, Göttin des Todes.

Bereits zuvor bestätigte Regisseur Taika Waititi, dass tatsächlich einige Elemente aus den Comics Planet Hulk Einzug in die Geschichte nehmen werden. So nimmt der Planet Sakaar eine wichtige Rolle in der Geschichte ein, denn hier treffen Thor und Hulk erstmals wieder aufeinander. Auf dem entfernten Planeten werden Thor und Hulk dazu gezwungen, in einem tödlichen Gladiatoren-Wettkampf gegeneinander anzutreten.

Währenddessen wird Thors Heimat Asgard von der mächtigen und skrupellosen Hela bedroht, die den gesamten Planeten und ihre Bewohner zerstören möchte.

Thor 3 mit Hulk und Doctor Strange ab Oktober im Kino

Neben Chris Hemsworth und Mark Ruffalo spielen außerdem noch Tom Hiddleston als Loki, Idris Elba als Heimdall, Anthony Hopkins als Odin und Jaimie Alexander als Lady Sif. Zu den Neuzugängen gehören Cate Blanchett (Blue Jasmine) als mächtige Gegenspielerin Hela, Göttin des Todes, Tessa Thompson (Creed) als asgardische Kriegerin Valkyrie, Karl Urban (Star Trek) als Skurge aka The Executioner und Jeff Goldblum (Independence Day) als exzentrischer Grandmaster.

Auch soll Benedict Cumberbatch in seiner Rolle als neuer magischer Superheld Doctor Strange mitspielen. Mehr wird dazu aber noch nicht verraten.

Thor 3: Ragnarok kommt am 26. Oktober 2017 in die deutschen Kinos. Noch immer lässt ein erster Trailer auf sich warten.