Regisseur Matt Reeves kündigt einen Drehstart für den neuen Batman-Film frühstens im nächsten Jahr an. Und Batman-Darsteller Ben Affleck gesteht offen einen Entzug wegen seiner Alkoholsucht ein.

Von Vera Tidona |

Batman-Darsteller Ben Affleck gibt offen seine Alkoholsucht zu und sorgt damit für Aufsehen.

Nachdem Ben Affleck seinen Rücktritt als Regisseur für den geplanten Batman-Film bekannt gab, übernimmt nun Regisseur Matt Reeves.

Jedoch ist der Filmemacher noch mit der Fertigstellung des nächsten Planet-der-Affen-Film (Kinostart im August) beschäftigt, so dass er nach neusten Informationen die Dreharbeiten zur DC-Comic-Verfilmung frühstens im nächsten Jahr aufnehmen kann. Ursprünglich kursierten Gerüchte über einen Drehstart noch in diesem Sommer.

Ben Affleck gesteht Alkoholsucht ein

Derweil machte Ben Affleck mit einer überraschenden und sehr persönlichen Meldung auf sich Aufmerksam. Wie er nun via Facebook in einem offenen Statement gegenüber seinen Fans eingesteht, war er in den letzten Wochen wegen seiner Alkoholsucht in Behandlung.

Diese Information dürfte nicht nur die Fans überraschen und wirft ein neues Licht auf das Hin und Her der letzten Wochen in Bezug auf die Regie des Batman-Films. Zuletzt gab er zu, aus persönlichen Gründen wolle er doch nicht die Regie übernehmen, da ihm der Druck zu viel wurde. Auch gab es vielfach Gerüchte darüber, dass er auch als Batman-Darsteller hinschmeißen wollte. Damit ist nun klar, was tatsächlich dahinter steckt.

Batman-Film: Kinostart noch offen

Über den neuen Batman-Solofilm ist bisher nur soviel bekannt: Neben Ben Affleck als Superheld wird auch Jeremy Irons als Butler Alfred zurückerwartet. Den Bösewicht und Hauptgegner stellt Joe Manganiello als Deathstroke dar, wie bereits seit einiger zeit bekannt ist. Wer sonst noch alles mitspielen wird, wird sich zeigen.