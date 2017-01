Seit dem 22. Dezember läuft der Steam Winter Sale, doch heute ist Schluss. Am 2. Januar um 19 Uhr endet die Rabattaktion.

Von Johannes Rohe |

Am 2. Januar um 19 Uhr endet der Steam Winter Sale. Viel Zeit ist also nicht mehr.

Der Countdown läuft: Heute am 2. Januar um 19 Uhr endet der diesjährige Steam Winter Sale. Wer mit ein paar Spiele-Schnäppchen ins neue Jahr starten will, sollte sich also beeilen.

Um Ihnen die Übersicht im Rabatt-Dschungel zu erleichtern, haben wir bereits einige der besten Angebote herausgesucht. Besonders günstig können Sie die besten Spiele mit mindestens 75 Prozent Rabatt ergattern. Die absoluten Spielspaß-Kracher haben wir in unserem Artikel zu den besten Angeboten mit einer GameStar-Wertung von 85 Punkten oder mehr zusammengetragen.

Kurz vor Ende des Sales wurden gestern zudem die Gewinner der Steam Awards bekanntgegeben. Die Steam-User wählten ihre Sieger in kuriosen Kategorien wie »Boaaaaaahhhh Alter!« oder »Beste Verwendung eines Bauernhoftiers«.