%placeholderMainDeal%

Der Winter Sale ist gestartet. Bis zum 2. Januar 2017 sind etliche Spiele teils extrem günstig zu haben. Wir stellen die besten Titel vor, die um mindestens 75 Prozent reduziert sind.

Von Michael Herold |

Hier sind die Top-Angebote aus dem Steam Winter Sale.

Zurzeit läuft auf Steam der Winter Sale! Bis zum 2. Januar 2017 können sich Steam-Nutzer noch mit billigen Top-Titeln eindecken - mit Rabatten teilweise deutlich über 50 Prozent. Weil es auf Valves Vertriebsplattform jedoch keine Möglichkeit gibt, nach Rabatt-Prozenten zu filtern, nehmen wir Ihnen die Arbeit ab und stellen alle Top-Spiele vor, die um mehr als 75% reduziert sind.

So erfahren Sie schnell und übersichtlich, wie Sie beim Steam-Sale am meisten Geld sparen können. Wir haben uns dabei auf Titel beschränkt, die grob in den letzten drei Jahren erschienen sind.

Die hier aufgeführten Angebote stammen von Steam. Wir berichten auf GameStar.de regelmäßig über interessante Sales-Aktionen von Steam, Amazon, Origin, Uplay, GOG und anderen Anbietern und Plattformen.

Cities Skylines

Release: 10. März 2015 Genre: Aufbau-Strategie GameStar-Wertung: 89

6,99 Euro, 75 Prozent Rabatt (Normalversion)

9,24 Euro, 75 Prozent Rabatt (Deluxe Edition)

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Total War: Attila

Release: 17. Februar 2015 Genre: Strategie GameStar-Wertung: 87

9,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Castlevania: Lords of Shadow - Ultimate Edition

Release: 27. August 2013 Genre: Action-Adventure GameStar-Wertung: 87

6,24 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Prison Architect

Release: 6. Oktober 2015 Genre: Aufbau-Strategie GameStar-Wertung: 87

6,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Metro Redux

Release: 29. August 2014 Genre: Ego-Shooter GameStar-Wertung: 87

5,99 Euro, 80 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Payday 2

Release: 13. August 2013 Genre: Multiplayer-Shooter GameStar-Wertung: 86

4,99 Euro, 75 Prozent Rabatt (Normalversion)

11,49 Euro, 75 Prozent Rabatt (GOTY Edition)

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Borderlands 2: GOTY Edition

Release: 11. Oktober 2013 Genre: Ego-Shooter GameStar-Wertung: 86

9,89 Euro, 78 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Titan Quest: Anniversary Edition

Release: 31. August 2016 Genre: Action-Rollenspiel GameStar-Wertung: 86

4,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Grim Fandango Remastered

Release: 26. Januar 2015 Genre: Adventure GameStar-Wertung: 85

2,99 Euro, 80 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Tomb Raider

Release: 5. März 2013 Genre: Action-Adventure GameStar-Wertung: 85

4,99 Euro, 75 Prozent Rabatt (Normalversion)

7,49 Euro, 75 Prozent Rabatt (GOTY Edition)

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

The Talos Principle

Release: 11. Dezember 2014 Genre: Puzzlespiel GameStar-Wertung: 85

9,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Satellite Reign

Release: 28. August 2015 Genre: Echtzeit-Taktik GameStar-Wertung: 83

4,19 Euro, 85 Prozent Rabatt (Normalversion)

5,54 Euro, 85 Prozent Rabatt (Deluxe Edition)

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Sid Meier's Civilization: Beyond Earth

Release: 24. Oktober 2014 Genre: Rundenstrategie GameStar-Wertung: 82

9,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

South Park: Der Stab der Wahrheit

Release: 27. März 2014 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 81

7,49 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Lego Batman Trilogy

Release: 11. November 2014 Genre: Action-Adventure GameStar-Wertung: 81, 83, nicht getestet

12,49 Euro, 75 Prozent Rabatt (enthalten sind Lego Batman, Lego Batman 2 und Lego Batman 3)

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

The Vanishing of Ethan Carter

Release: 25. September 2014 Genre: Adventure GameStar-Wertung: 81

2,84 Euro, 85 Prozent Rabatt (Normalversion)

4,33 Euro, 85 Prozent Rabatt (VR Bundle)

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Batman: Arkham Origins

Release: 25. Oktober 2013 Genre: Action GameStar-Wertung: 81

4,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Alien: Isolation Collection

Release: 7. Oktober 2014 Genre: Action GameStar-Wertung: 80

11,49 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Outlast

Release: 4. September 2013 Genre: Action GameStar-Wertung: 80

4,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition

Release: 20. August 2015 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 80

4,99 Euro, 75 Prozent Rabatt (Extended Edition)

6,99 Euro, 75 Prozent Rabatt (Extended Edition Deluxe)

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Tales from the Borderlands

Release: 25. November 2014 Genre: Adventure GameStar-Wertung: 80

5,74 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam

Styx: Master of Shadows

Release: 7. Oktober 2014 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 80

7,49 Euro, 75 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf Steam