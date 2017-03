Creative Assembly hat die Produktion des nächsten historischen Ablegers von Total War mittlerweile voll aufgenommen. Vor allem die Schlüsselcharaktere der noch nicht bekannten Epoche haben derzeit höchste Priorität.

Von Andre Linken |

Der nächste historische Serienableger von Total War befindet sich jetzt vollständig in der Produktion.

Derzeit arbeitet das Team von Creative Assembly nicht nur an Total War: Warhammer 2, sondern auch an einem weiteren historischen Ableger. Das bisher noch relativ unbekannte Projekt hat jetzt einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung hinter sich gebracht.

Wie auf der offiziellen Webseite des Entwicklers zu lesen ist, hat vor kurzem die Produktion der neuen historischen Episode vollständig begonnen. Demnach ist die Konzeptionsphase definitiv abgeschlossen. Derzeit hat die Ausarbeitung der Schlüsselfiguren für die (bisher uns noch unbekannte) Epoche die höchste Priorität für das Team. Auch die ersten Kampfanimationen sind laut offiziellen Aussagen bereits fertiggestellt.

In welche Epoche das neue Total War angesiedelt sein wird, hat Creative Assembly allerdings noch immer nicht verraten. Bisher ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um ein komplett neues Setting handeln wird. Ein Shogun 3 fällt somit ebenso weg wie ein Medieval 3 oder Rome 3.