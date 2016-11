Die besten Oldschool-Rollenspiele :

Rollenspiele waren früher einfach besser? Von wegen! Wir zeigen, in welchen Oldschool-RPGs der Geist der großen Klassiker wie Baldur's Gate und Fallout weiterlebt.

Von Maurice Weber |

Zum Thema » Die wichtigsten Dungeon Crawler Schritt für Schritt ins Paradies » Die besten Rollenspiele 2015/2016 Die Top 10 mit der höchsten GameStar-Wertung Ach, die gute alte Zeit! Als Helden noch echte Helden waren, Rollenspiele noch anspruchsvoll und wir den mächtigsten Kriegshammer daran erkannten, dass er 2W4 + 3 + 5 Schadenspunkte schmetterte. Aber Spiele wie damals, mit tiefer Charaktergestaltung, gnadenlosen Taktikschlachten und packenden Geschichten, die macht heutzutage einfach niemand mehr.

Oder doch? Traditionelle Rollenspiele feiern derzeit ihre wohlverdiente Renaissance, auf Kickstarter und in den Herzen der Spieler. Wir zeigen, welche Titel auch in der Moderne das Oldschool-Banner mit stolzgeschwellter Heldenbrust weitertragen.

Pillars of Eternity

Darum geht’s: Im Dyrwald werden Kinder ohne Seele geboren: Hohlgeborene ohne Geist oder Willen. Wir haben die seltene Fähigkeit, Geister zu sehen und Seelen zu berühren und machen uns mit einer sechsköpfigen Heldentruppe auf, diesem Mysterium auf den Grund zu gehen.

Oldschool-Faktor: Pillars of Eternity ging auf Kickstarter mit dem Versprechen an den Start, den Geist der alten Infinity-Engine-Rollenspiele wie Baldur's Gate wiederzubeleben - und hat das voll erfüllt! Eine sechsköpfige Heldengruppe, anspruchsvolle Echtzeitkämpfe, komplexe Charakterentwicklung und bergeweise erstklassig geschriebener Dialoge sorgen für ein Rollenspielmeisterwerk wie direkt aus der alten Zeit.

Geeignet für: Fans klassischer Rollenspiele und solche, die sich immer schonmal gefragt haben, was an denen denn so toll war, erwartet hier ein Rundum-Sorglos-Paket. Besonders, wer eine spannende Story mit Charakteren, die einem wirklich ans Herz wachsen, sucht, macht hier nichts verkehrt. Bei aller Storystärke sollte man sich aber auch auf zahlreiche Kämpfe einstellen, die einen beträchtlichen Teil der Spielzeit ausmachen.

Sollte man erlebt haben: Pillars of Eternity berührt. Es bringt uns zum Weinen, zum Lachen, lässt uns mit unseren Recken mitfiebern und bringt uns ernsthaft zum Nachdenken - auch noch nach dem Spielen.

Pillars of Eternity im Test