Die besten Sport- und Rennspiele 2015/2016 :

Wer Sport- und Rennspiele am PC sucht, ist bei unserer Bestenliste richtig. Diese Top-10-Spiele haben die besten Wertungen kassiert.

Von Michael Herold |

PC-Sport-/Rennspiel-Charts 05/2016 - Neue Saison, neuer Mann auf dem Feld

Michael Herold

@michiherold



Hallo GameStar-Leser, ich bin der Neue in der Redaktion. Da der geschätzte Kollege Tobias Veltin ja eigentlich zur GamePro-Mannschaft gehört, darf ich ihn ab sofort an dieser Stelle beerben und zu Ihrem neuen Sport- und Rennspiel-Experten werden. Vor meiner Zeit als Trainee bei der GameStar habe ich einen Bachelor in Online-Journalismus gemacht und schon seit langem bin ich leidenschaftlicher Zocker. Als großer Fußballfan gilt bei mir die aktuellste FIFA-Version jedes Jahr erst dann als »durchgespielt«, wenn ich einen Verein (wie derzeit Leyton Orient) aus der vierten englischen Liga bis zum Champions-League-Sieg geführt und in der Online-Saison wenigstens einmal die erste Liga gewonnen habe.

Und ich hätte mir kaum einen besseren Startmonat aussuchen können. Mit FIFA 17, Pro Evolution Soccer 2017, NBA 2K17 und Forza Horizon 3 sind innerhalb der letzten Wochen gleich vier neue Toptitel für alle Sport- und Rennspiel-Enthusiasten erschienen. In nächster Zeit erwarten uns dafür leider keine allzu großen Kracher mehr. Erst im Dezember kommt mit Steep das nächste interessante Spiel auf uns zu, das uns bis dato allerdings noch nicht so recht überzeugen konnte.

Bis auf Weiteres bin ich aber ohnehin erstmal mit Leyton Orient beschäftigt.

*In Klammern Platzierung aus dem Vormonat

Wie funktionieren unsere Toplisten?

Auf GameStar.de testen wir alle relevanten Sport- und Rennspiele, doch nicht jeder Titel hat das Zeug zum Hit. In unserer Topliste der besten Sport- und Rennspiele 2015/2016 finden Sie auf einen Blick die mit der aktuell höchsten GameStar-Wertung. Weil das Genre enger begrenzt ist als etwa Action- oder Strategiespiele, wir entsprechend weniger Titel testen und wir hier nur die absoluten Toptitel der letzten zwei Jahre würdigen wollen, belassen wir es bei einer Top-10-Liste. Sobald es ein neues Highlight in diesen Kreis der Auserwählten schafft, wird diese Übersicht selbstverständlich auf den jeweils neuesten Stand gebracht. Übrigens: Wer sich vor allem für unsere Sport- und Rennspiele-Wertungen der letzten sechs Monate interessiert, dem empfehlen wir unsere Charts-Übersicht.

1. Dirt Rally - Wertung: 90

Mit Dirt Rally liefert Codemasters nicht nur die aktuell beste Rallyesimulation für Offroad-Fans, sondern eines der besten Rennspiele überhaupt. Das Spiel tritt erfolgreich in die riesigen Fußstapfen der alten Colin-McRae-Rally-Reihe. Es bietet den perfekten Mix aus knallharter Simulation bei gleichzeitig hervorragender Spielbarkeit. Mit Autos wie dem Mini Cooper S von 1960, dem legendären Audi Quattro, aber auch modernen Allradflitzern wie dem Ford Fiesta RS heizen wir über verschneite Serpentinen in Monaco, durch dichte Wälder in Schweden und Wales oder über griffige Asphaltstraßen in Deutschland.

Das grandiose Force-Feedback vermittelt die unterschiedliche Streckenbeschaffenheit hervorragend. Wer Kopf-an-Kopf-Duelle gegen andere Fahrer sucht, tritt im Rallye-Cross auf präparierten Rundkursen an. Die größte Herausforderung bietet der Hillclimb-Modus, wo uns kein Beifahrer vor den gefährlichen Kurven der Originalstrecken wie Pike's Peak warnt. Online-Wettbewerbe gegen andere Spieler sorgen für eine zusätzliche Herausforderung und Langzeitspaß. Wenn ihr Dirt Rally richtig genießen wollt, solltet ihr allerdings ein gutes Force-Feedback-Lenkrad besitzen.

Entwickler: Codemasters

Release-Datum: 7. Dezember 2015

Plattformen: PC, PS4, Xbox One

GameStar-Wertung: 90

Zum Test von Dirt Rally auf GameStar.de

2. FIFA 17 - Wertung: 89

Mit neuer Engine und neuem Story-Modus verspricht FIFA 17 große Veränderungen. Der Umstieg von der Ignite- zur Frostbite-Engine fällt aber nur wenig auf, weder in positiver noch in negativer Richtung. Dennoch ist der Wechsel eindeutig geglückt und wirkliche Verbesserungen werden hoffentlich in den kommenden Jahren folgen. Spielerisch kommen mit überarbeiteten Standards und überarbeiteter Abschirmmechanik wie von FIFA gewohnt keine weltbewegenden, aber dennoch sinnvolle und gute Neuerungen hinzu.

Im Story-Modus »The Journey« begleiten wir den jungen Alex Hunter bei seinem ersten Karrierejahr in der Premier League. Klingt vielversprechend, ist aber im Grunde nicht viel mehr als die alte »Be a Pro«-Karriere mit zusätzlichen Zwischensequenzen. Ansonsten liefert EA wie jedes Jahr ein Topspiel für Fußballfans: Über 650 Vereine in 36 Spielklassen sind spielbar und Karrieremodus, Online-Saisons, Pro-Clubs und Ultimate Team liefern wieder massig Möglichkeiten, um sich mit anderen Spielern zu messen.

Entwickler: Electronic Arts

Release-Datum: 29. September 2016

Plattformen: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360

GameStar-Wertung: 89

Zum Test von FIFA 17 auf GameStar.de

3. NBA 2K17 - Wertung: 88

NBA 2K17 ist das beste Basketballspiel, das zurzeit existiert. Was Atmosphäre, Grafik, Gameplay und Umfang betrifft, macht 2K17 alles genauso gut wie der Vorgänger aus dem letzten Jahr und im Detail manche Kleinigkeiten sogar noch ein bisschen besser. Und dabei war 2K16 schon absolut klasse. Alle aktuellen Spieler und Teams und viele Legenden der NBA sind spielbar und sehen fantastisch aus. Dazu kommt eine Präsentation vor und nach jedem Spiel, die einer echten TV-Berichterstattung in nichts nachsteht.

Der Story-Modus ist besser als die von Spike Lee inszenierte Geschichte aus dem letzten Jahr, aber immer noch nicht perfekt. Die Entwicklung unseres Spielers ist nervig mühsam in Gang zu bringen und mit der Ingame-Währung »Virtual Credits« könnte das Spiel ruhig großzügiger sein, anstatt uns ständig anzubieten, dass wir die VC ja auch gegen Echtgeld kaufen können.

Entwickler: 2K Games

Release-Datum: 20. September 2016

Plattformen: PC, PS4, PS3, XBox One, XBox 360

GameStar-Wertung: 88

Zum Test von NBA 2K17 auf GameStar.de

4. Project Cars - Wertung: 88

Ach, wären doch alle Rennspiel-Karrieremodi so flexibel wie der von Project Cars! Im Spiel von Slightly Mad Studios, das als ambitioniertes Crowdfunding-Projekt startete, haben wir nämlich die komplette Freiheit darüber, wie unsere Karriere als Rennfahrer verlaufen soll: Einstieg in der Go-Kart-Klasse oder doch lieber bei den Tourenwagen? Die Entscheidung liegt bei uns. Ähnlich liberal gibt sich das Rennspiel auch bei den Einstellungen und lässt uns beispielsweise die Rundenzahl eines Rennens festlegen.

Das Fahrverhalten ist eine gute Mischung aus Simulation und Arcade und lässt sich dank vieler unterschiedlicher Fahrhilfen in die jeweiligen Richtungen verschieben. Die Fahrzeugauswahl ist abwechslungsreich (dafür sorgen allein schon Klassen wie Super-Karts oder Formel-Flitzer), die Streckenauswahl ordentlich und die Feineinstellungen für jedes Auto nahezu erschlagend - vor allem für Enthusiasten mit entsprechendem Lenkrad wird Project Cars damit zum unverzichtbaren Experimentierkasten.

Entwickler: Slightly Mad Studios

Release-Datum: 7. Mai 2015

Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Wii U

GameStar-Wertung: 88

Zum Test von Project Cars auf GameStar.de

5. Forza Horizon 3 - Wertung: 87

Spielerisch setzt Forza Horizon 3 neue Maßstäbe im Rennspiel-Genre und könnte in dieser Liste auch einige Plätze weiter oben stehen. Leider machen Technik-Probleme dem einen Strich durch die Rechnung. Einbrüche in der Framerate, störende Ruckler und Abstürze beeinträchtigen den Spielspaß zu sehr und zwangen uns die Wertung von 92 um fünf Punkte auf 87 zu senken.

Abgesehen davon ist Forza Horizon 3 ein enorm spaßiger Arcade-Racer mit optionalen Simulations-Tweaks und bombastischer Open World. Das virtuelle Australien haben die Entwickler von PlayGround hervorragend umgesetzt und mit hunderten von Rennen, Herausforderungen, einem umfangreichen Multiplayer und einem gigantischen Fuhrpark von über 350 Autos kann man eine Menge Zeit verbringen.

Entwickler: PlayGround

Release-Datum: 27. September 2016

Plattformen: PC, Xbox One

GameStar-Wertung: 87

Zum Test von Forza Horizon 3 auf GameStar.de