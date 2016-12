System Era Softworks hat einen Beta-Patch für Astroneer veröffentlicht, der unter anderem die Performance verbessern soll. Außerdem gibt es eine Anleitung, um die Sprache des Spiels zu verändern.

Von Andre Linken |

Für Astroneer gibt es jetzt einen Beta-Patch mit verbesserter Performance.

Um das auf Steam sehr erfolgreiche Weltraumspiel Astroneer weiter zu verbessern, haben die Entwickler von System Era Softworks jetzt einen Beta-Patch veröffentlicht.

Das Update nimmt unter anderem Änderungen am Tether-System vor, was sich vor allem auf die allgemeine Performance von Astroneer positiv auswirken sollte. Zudem gibt es einige Bugfixes sowie Änderungen am internen Update-System. Konkrete Patch-Notes sind bisher allerdings nicht bekannt.

Den Beta-Patch können Sie via Steam herunterladen, so geht's:

In Steam einloggen Rechtsklick auf Astroneer in der Bibliothek Einstellungen auswählen Betas auswählen Im Drop-Down-Menü die Beta-Version auswählen OK anklicken Ein paar Minuten warten, bis das Update installiert wird Abschließend sollte Astroneer als Astroneer[BetaPatch] in der Bibliothek aufgeführt werden

Astroneer spricht Deutsch

Außerdem gibt es jetzt eine Anleitung, wie Sie die Sprache in Astroneer ändern können. Eine entsprechende Ingame-Funktion steht bisher noch aus, doch hier ist ein Workaround:

Rechtsklick auf Astroneer

Eigenschaften auswählen

Startoptionen auswählen

»culture="VALUE"« eingeben (ohne Pfeilzeichen)

Hier die Value-Angaben für die jeweiligen Sprachen