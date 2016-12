Nach der Einführung von Supply Drops in Call of Duty: Modern Warfare Remastered haben findige Spieler die nächsten Inhalte entdeckt. Darunter sind die Karten des Variety Map Pack, neue Nahkampfwaffen und wohl auch Gewehre.

Von Stefan Köhler |

Nach der Veröffentlichung des Dezember-Updates für Call of Duty: Modern Warfare Remastered bereiten die Entwickler bereits die nächste Ladung an Inhalten vor.

Die Neuigkeit - und die resultierende Frustration der Fans - zum Thema Supply Drops und Mikrotransaktionen in Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist kaum verflogen, da legen Entwickler auch schon direkt nach: Das Dezember-Update enthält bereits Hinweise auf kommende DLC-Inhalte. Das berichtet CharlieIntel.

So haben findige User bereits die Modelle für neue Nahkampfwaffen wie Schwert, Sichel und Beil entdeckt. Die nun verfügbaren Items des Dezember-Updates wie der Spaten und die Supply Drops wurden bereits vor Wochen geleakt, die Inhalte kamen also alles andere als überraschend.

Kommen doch noch Gameplay-Inhalte?

Beim damaligen Fund wurde ebenfalls eine ganze Reihe an Schusswaffen entdeckt, die aus späteren Call-of-Duty-Teilen stammen und nicht in Modern Warfare oder Modern Warfare Remastered auftauchen. An denen hat das Entwickler-Team nun weiter herumgeschraubt, das Thema »nur kosmetisch oder auch Gameplay-Inhalte« ist also noch nicht vom Tisch.

In den letzten zwei Jahren wurden via Supply Drops neue Schusswaffen für Black Ops 3 und Advanced Warfare hinzugefügt. Sehr zur Frustration der Fans sind diese Gameplay-Inhalte nur über das Lottosystem der Supply Drops erhältlich und können nicht freigespielt werden.

Variety Map Pack

Mittlerweile 16 Karten stehen im Shooter zur Auswahl. Dabei handelt es sich um die Maps des Hauptspiels, die vier Karten des DLCs Variety Map Pack fehlen allerdings noch. Aber wohl nicht mehr lange: Nach dem Release des Dezember-Updates tauchen im Code des Modern Warfare Remasters Hinweise auf die Maps Chinatown, Broadcast, Killhouse und Creek auf. Sie dürften dann wohl Teil eines kommenden Inhalts-Updates sein.

