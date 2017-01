Von vielen Beobachtern unbemerkt wurde auf der Gamescom 2016 Cities: Skylines für die Xbox One angeteasert. Neue Infos dazu sollen nun auf der GDC 2017 veröffentlicht werden.

Von Benjamin Danneberg |

Dem DLC »Natural Disasters« wird aller Voraussicht nach ein richtiges Gameplay-Addon folgen.

Zum Thema Cities: Skylines ab 4,64 € bei Amazon.de Cities: Skylines für 22,99 € bei GamesPlanet.com Mit Cities: Skylines landete das finnische Entwicklerstudio Colossal Order vor nunmehr fast zwei Jahren einen Überraschungs-Hit und verdrängt SimCity vom Genre-Thron. 93 Prozent der Wertungen von über 33.000 Nutzern auf Steam fallen positiv aus und die Bewertungen von Kritikern und Spielern auf Metacritic liegen ebenfalls über 85 Punkten. Mit Natural Disasters wurde der bislang letzte DLC im Dezember letzten Jahres veröffentlicht.

Neue Infos auf der GDC 2017

Cities: Skylines hat sich mittlerweile weit über zwei Millionen Mal verkauft. Die Erfolgsgeschichte soll nun auch auf der Konsole weitergehen, zumindest wurde das in einem kurzen Teaser von Microsoft auf der Gamescom 2017 in Köln angedeutet.

Die Game Developer Conference 2017 wird vom 27. Februar bis zum 03. März im Moscone Convention Center in San Francisco abgehalten. Einem Bericht des englischen Magazins VG247.com zufolge, wird Microsoft der Presse dort erstmals die Xbox One-Version von Cities: Skylines zeigen. Wer die Entwicklung der Portierung vornimmt, wie das Gameplay auf der Konsole funktioniert und wie sich das alles auf die PC-Version auswirkt, ist bisher noch völlig unbekannt.

Neues Addon wird angekündigt

Publisher Paradox Interactive soll auf der GDC zudem ein neues Addon für Cities: Skylines ankündigen. Während das Snowfall-Addon im letzten Jahr die Spielerschaft heftig enttäuscht hatte und mit dem Natural Disasters-DLC »nur« Katastrophen Einzug ins Spiel hielten, besteht Hoffnung, dass das neue Addon sich wieder auf das eigentliche Gameplay besinnt. Es soll sich nämlich an Veteranen richten, neue Transportmöglichkeiten mitbringen und neue Verkehrs-Features beinhalten.

Cities: Skylines - Snowfall war das zweite Addon und erschien vor knapp einem Jahr.

Erst am 12. Januar 2017 hatte Colossal Order in einer Forenumfrage nach dem beliebtesten Addon gefragt. Wenig überraschend wurde überwiegend After Dark genannt, da dieses Addon vor allem Wert auf die Erweiterung des eigentlichen Gameplays (Gebäude, Transportmöglichkeiten, Verkehrssteuerung, neue Bezirke) gelegt hatte.