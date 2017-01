Im Sandbox-MMORPG Crowfall spielen wir einen unsterblichen Geist, der sich stets neue Körper sucht. Diese können wir uns auch in bester Frankenstein-Manier aus Einzelteilen zusammenflicken.

Von Jürgen Stöffel |

Ob dieser Held aus Crowfall auch aus Einzelteilen gebaut wurde?

Crowfall ist ein kommendes Sandbox-PvP-Online-Rollenspiel. Darin spielen wir keinen einzelnen Helden, sondern eine so genannte »Krähenseele«, einen unsterblichen Geist. Der Geist hat aber abseits seines ewigen Königreichs keinen Körper und wenn wir in eine der einzelnen Kampagnenwelten einsteigen wollen, brauchen wir eine fleischliche Hülle.

Solche Körper finden wir laut der offiziellen Crowfall-Seite am einfachsten in Gräbern und Leichenhallen. Doch wenn uns ein Leichnam nicht passt, können wir den Kadaver auch nur teilweise nehmen. Mal hier ein Bein, mal dort ein Auge. Die Teile gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen, von der einfachen grünen Stufe bis zur super-seltenen Stufe Orange. Wir können auch die Körperteile toter Feinde rauben und mittels Nekromantie weiter verfeinern und uns so in bester Frankenstein-Manier einen Traumkörper schaffen.