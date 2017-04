So funktioniert die Welt des Fantasy-Ark: Die Entwickler von Dark & Light stellen das erste Gebiet »The Sacred Path« vor und erklären die Spielerbegrenzung pro Server.

Von Elena Schulz |

Eine riesige Spielwelt und nur wenige Spieler - die Entwickler von Dark and Light erklären, warum.

Zum Thema Dark and Light ab 6,31 € bei Amazon.de Dark and Light ist ein Remake des gleichnahmigen MMORPGs von 2006 in der Unreal Engine 4 und setzt auf eine Mischung aus Ark: Survival Evolved und Skyrim. Die Entwickler stellten nun einen Teil der riesigen Fantasy-Welt vor und erklärten, warum die Spielerzahl pro Server trotzdem auf 100 beschränkt ist.

Das erste Spielgebiet trägt den Namen »The Sacred Path« und umfasst verschiedene Städte und Wälder, aber auch interessante Orte wie Schiffswracks, schwebende Inseln und mehr. Auch ganze zehn Dungeons sind allein Teil des ersten Gebietes.

Bereits dieses Areal der riesigen Welt böte Platz für zahlreiche Spieler, man beschränkt die Zahl aber trotzdem ganz bewusst auf 70 bis 100 pro Server. Der Entwickler begründet das damit, dass die Spielwelt als Sandbox gedacht ist. Jeder Spieler soll genug Platz haben, die Welt allein zu erkunden und Dinge auszuprobieren.

Die drei Fraktionen und ihre Stützpunkte im ersten Gebiet von Dark and Light.

Eine Mehrspieler-Sandbox für Einzelspieler

Damit wird Dark and Light kein typisches MMORPG, bei dem man größtenteils gemeinsam unterwegs ist. Survival soll klar im Vordergrund stehen, trifft man doch mal auf einen anderen Spieler, soll das etwas Besonderes sein. Zudem sind sich nicht alle Spieler freundlich gesinnt: Im PvP treten die drei Faktionen Vardo, Estel und Zaharul gegeneinander an.

Die Fraktionen verfügen über Städte als wichtige Stützpunkte, die man belagern kann. Zudem wird es möglich sein, sich Respawn-Punkte abseits der Städte zu erkämpfen. Zu den Highlights des ersten Gebietes gehören auch die fliegenden Inseln, die man nur mit einem flugfähigen Reittier erreichen kann. Wer die Herausforderung nicht scheut, kann sich beispielsweise einen Drachen zähmen. Wer das schafft, entdeckt nicht nur etwas Neues, sondern erhält auch besondere Belohnungen. Dark and Light wird im Early Access auf Steam verfügbar sein, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest.