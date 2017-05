Bohemia Interactive arbeitet zur Zeit unter Hochdruck am Übergang von DayZ in die Beta-Phase. Das nächste Update auf die Version 0.63 ist gleichbedeutend mit dem Erreichen des Beta-Meilensteins.

Von Tobias Ritter |

DayZ geht bald in die Beta-Phase über - nach rund vier Jahren Alpha-Status. Die Entwickler haben aber noch einiges an Arbeit vor sich.

Zum Thema DayZ ab 6,32 € bei Amazon.de Einst aufgrund des Potenzials der gleichnamigen Arma 2-Modifikation als große Survival-Hoffnung gefeiert, ist der große Hype um die Standalone-Version des Online-Zombie-Survivalspiels DayZ mittlerweile ziemlich verebbt.

Seit Dezember 2013 befindet sich das Projekt als Alpha-Version in einer Early-Access-Phase. Heißt: Interessierte Spieler können sich den unfertigen Titel bereits für knapp unter 30 Euro kaufen. Laut Steamspy haben das bereits knapp 3,6 Millionen Nutzer getan. Nur noch maximal 4.600 davon sind heute jedoch noch gleichzeitig im Spiel aktiv.

Nach gut vier Jahren soll DayZ nun 2017 endlich die Beta-Phase erreichen. Das haben die Entwickler bei Bohemia Interactive jetzt noch einmal in einem Entwickler-Blog deutlich gemacht. Als nächste Aktualisierung steht das Update auf die Version 0.63 an - und die wurde vom Entwicklerteam stets als Übergang in die Beta angepriesen.

Aktuell arbeitet ein Großteil des DayZ-Teams bei Bohemia Interactive am Patch 0.63. Zum Beta-Start und darüber hinaus soll es unter anderem signifikante Verbesserungen am Vehikel-System geben. Genannt werden etwa Optimierungen am Verhalten der Fahrzeuge auf verschiedenem Terrain, an den Sound-Effekten und an der Benutzeroberfläche. Auch die Schadensanzeige soll verbessert werden.

Ansonsten arbeiten aktuell verschiedene Task-Force-Teams an unterschiedlichen Bereichen des Spiels, um den bevorstehenden Beta-Start reibungslos vonstatten gehen zu lassen.

Die Aufteilung sieht momentan folgende Prioritäten vor:

Programmierer

• AI script implementation

• Zombie behavior script representation

• Wind rework and debugs

• Inventory and item conditions

• Item spawn definition

• User actions in multiplayer

• Exhausted and hurt player animation support

• Network traffic optimization

• New version check (to prevent edge cases of connecting to a different build of a game)

• Lightning fixes (new lightning setup)

• Sound event manager

• Tons of crash fixing

• Tons of bug fixes

Animations-Designer

• Weapon mechanics animations polishing (unjamming, reloads)

• Inverse Kinematics poses

• Mocap (Player turns and more)

• Hit reactions on player

• Animation plugins

• Cow and Bull refactor for the new animation system

Grafik-Designer

• User actions in multiplayer

• Player representation

• New item hierarchy definition

• New player and item spawn definition

• Inventory UI refactor

• Lifespan

• Tree fire geometry

• Tons of bug fixes

Audio

• Positional environment audio

Qualitätsssicherung

• Playtest 0.62

• Door rework priority assignment (standardized door sizes)

• Performance profiling in 0.62

• Client performance benchmarks in 0.62

Einen konkreten Termin für die Aktualisierung gibt es allerdings noch nicht.

Mehr dazu: Das sind die Beta-Ziele der DayZ-Entwickler