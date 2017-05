Es ist soweit: Heute Abend ab 19:00 Uhr zeigen Bungie und Activision erstes Gameplay aus Destiny 2. Hier alle Infos zum Livestream.

Gameplay Reveal zu Destiny 2 ab 19 Uhr im Livestream.

Zum Thema Destiny 2 ab 7,99 € bei Amazon.de Destiny 2 wurde bereits offiziell für den 8. September 2017 angekündigt - auch für PC. Sogar vorbestellen kann man bereits, auch wenn es noch nicht viele Infos zum Spiel gibt. Das soll sich heute Abend ändern:

Bungie und Activision haben für den heutigen 18. Mai um 19:00 Uhr deutscher Zeit einen Reveal-Livestream auf Twitch angekündigt. Hierbei soll auch erstmals Gameplay aus dem Sci-Fi-Shooter gezeigt werden - das Video soll stolze 60 Minuten lang sein.

Wir binden den Stream hier ein, damit Sie ihn auf GameStar.de schauen können und begleiten ihn mit unserer Berichterstattung zu Destiny 2:

Bislang bekannt ist nur, dass Bungie die Story mehr Bedeutung zukommen lassen will, als noch im Vorgänger: Mit der letzten Stadt unsere letzte Bastion von den Kabalen der roten Legion unter der Leitung von Ghaul angegriffen wird. Die Hüter sind damit nicht nur in Bedrängnis, sondern verlieren auch all ihre Sache in der untergehenden Heimat. Praktisch für uns, da PC-Spieler so keinen Nachteil gegenüber den Konsolenspielern haben. Gerüchten zufolge soll es im Vergleich zu Destiny neue Waffen und Sub-Klassen geben. Neue Schauplätze wurden bereits bestätigt.

