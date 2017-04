Eve Online: Project Nova

Vor ungefähr einem Jahr hat CCP einen neuen Shooter im Eve-Universum angekündigt. Im Gegensatz zum mittlerweile eingestellten Dust, soll der sogar exklusiv für den PC erscheinen. Danach wurde es ruhig um das Projekt. Was ist also aus dem Projekt geworden?

Von Mathias Dietrich |

Schweigen um Project Nova. Auf dem Eve Fanfest 2017 war der Titel abwesend.

Auf dem Eve Fanfest 2016 kündigte CCP zwei neue Projekte an: Project Arena und Project Nova. Ersteres heißt mittlerweile Sparc und soll noch dieses Jahr für VR-Headsets erscheinen. Letzteres ist der nunmehr dritte Versuch einen First-Person-Shooter im Eve Online Universum zu veröffentlichen. Doch was wurde aus dem Dust-514-Nachfolger?

Laut CCP wird Project Nova nach wie vor weiterentwickelt. Grünes Licht hat der Titel intern aber wohl nach wie vor noch nicht bekommen: Er ist nach wie vor nur ein Projekt, das jederzeit eingestellt werden kann. Dieses Schicksal ereilte vor einigen Jahren Project Legion, der erste Versuch CCPs einen Eve-Shooter auf den PC zu bringen.

Keine neuen Infos auf dem Fanfest 2017

Viele Spieler erwarteten neue Infos zu dem Projekt auf dem diesjährigen Eve-Fanfest. Die Hoffnung erfüllte sich nicht. Hilmar Veigar, CEO von CCP, sagte lediglich, dass Nova nach wie vor in Entwicklung ist. Das an Project Nova arbeitende Team wird in Zukunft zudem nicht mehr in Shanghai tätig sein, sondern in Island. Also Hand in Hand mit dem Team, das an Eve Online werkelt.

Mehr gab es nur hinter verschlossenen Türen zu sehen. Dem isländischen Entwickler zufolge wurde einigen ausgewählten Personen ein neues Level gezeigt. Das soll in einem Schlachtschiff der Minmatar vom Typ Maelstrom stattfinden. Berichten zufolge funktionierten die Waffen des Schiffes, aber große Teile des Levels hatten noch keine Texturen.

CCP geht auf Fanwünsche ein

Doch warum diese Verzögerung und das Schweigen um den Titel? Hilmar Veigar hat die Antwort: CCP nimmt einige Änderungen vor, um auf die Fanwünsche vom Fanfest 2016 einzugehen. So will der isländische Entwickler vor allem dafür sorgen, dass sich das Spiel mehr wie Eve Online anfühlt.

Auf dem Fanfest 2016 fühlte sich Project Nova noch nicht an wie ein Eve-Spiel.

Project Nova wurde also nicht heimlich eingestellt, sondern wird nach wie vor entwickelt. Derzeit kann jedoch niemand sagen, wann und ob das Projekt in die nächste Phase gehen wird. CCP sucht aber weiterhin aktiv nach neuen Entwicklern für Nova, wodurch es unwahrscheinlich scheint, dass der Titel plötzlich auf Eis gelegt wird.

