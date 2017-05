Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Far Cry 5 - Release-Termin bekannt, vier neue Trailer veröffentlicht

Ubisoft hat den offiziellen Release von Far Cry 5 verkündet: Am 27. Februar 2018 beginnt auf PC, Xbox One und PS4 der Kampf gegen religiöse Fanatiker im US-Bundesstaat Montana.

Von Michael Herold |