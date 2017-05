Männerdomäne: Die bisherigen Protagonisten von Far-Cry-Spielen waren bisher immer von den Entwicklern vorgegeben. Das soll sich mit dem neusten Teil nun ändern. Spielern wird es möglich sein, die Hautfarbe und das Geschlecht selbst zu wählen.

Von David Gillengerten |

Spieler dürfen erstmals in Far Cry 5 mit einer selbst erstellen Hauptfigur gegen die Sekte Eden's Gate kämpfen.

Zum Thema Far Cry 5 ab 59,99 € bei Amazon.de Freiheitskämpfer, Tourist oder Mensch aus der Frühzeit: Die Protagonisten der Far-Cry-Spiele hatten unterschiedliche Ursprünge, waren jedoch ausnahmslos Männer. Die Serie gab dem Spieler bis zum letzten Teil, Far Cry Primal, einen vordefinierten Helden an die Hand.

Mit Far Cry 5 soll sich das nun ändern. Wie die Kollegen von Kotaku berichten, lassen sich das Geschlecht und die Hautfarbe des Protagonisten beziehungsweise der Protagonistin nun anpassen. Ob die Wahl des Nutzers nur »kosmetischer« Natur ist oder ob die Entscheidung auch spielerische Auswirkungen hat, ist nicht bekannt.

