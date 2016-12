Schon der Vorgänger wurde vom Index gestrichen, jetzt ist auch die Indizierung von Gears of War 2 aufgehoben. Eine Veröffentlichung in Deutschland sowie ein PC-Port könnte in Zukunft folgen.

Gears of War 2 wurde vom Index gestrichen. Nun könnte ein offizieller Release in Deutschland folgen.

2016 war ein gutes Jahr für Gears-of-War-Fans: Nachdem das Original Gears of War im August vom Index der jugendgefährdenden Medien gestrichen wurde, folgt nun der zweite Teil. Gears of War 2 erhielt in den vergangen Tagen eine offizielle USK-Freigabe. Das Spiel taucht seit Kurzem in der Datenbank auf und trägt eine Ab-18-Logo.

Da im Jahr 2008 schon eine Indizierung vorab erlassen wurde, kam der Titel von Entwickler Epic Games und Publisher Microsoft erst gar nicht nach Deutschland. Viele Spieler bestellten sich Gears of War 2 deshalb aus dem europäischen Ausland. Offiziell wurde der Titel am 7. November 2008 veröffentlicht.

PC-Version könnte kommen

Mit der aktuellen Freigabe stände einem offiziellen Release des Spiels in Deutschland nichts mehr im Wege. Der zweite Teil könnte somit schon bald als digitale Version in den Stores von Microsoft unter anderem für PC nachgeliefert werden.

Außerdem macht die Freigabe Hoffnung darauf, dass der zweite Teil ebenso wie Gears of War: Ultimate Edition in einer zukünftigen Remastered-Version für PC und Xbox One auch hierzulande erschient.

