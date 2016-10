Wie die Entwickler von Gears of War 4, The Coalition, bekannt gaben, werden einige Keys der PC-Version gesperrt. Dabei handelt es sich um Zugänge, die im Rahmen einer Marketingaktion zusammen mit Nvidia verschickt wurden und später auf diversen Verkaufsplattformen aufgetaucht sind.

Verwirrung um Produkt-Keys von Gears of War 4: Wie das Unternehmen einem Post im Gaming-Szene-Forum Neo Gaf mitteilte, wurden einige Windows-10-Zugänge des Spiels entdeckt, die ihren Weg ins Netz gefunden haben. Hintergrund sei eine Vorbesteller-Aktion in Kooperation mit Nvidia. Die betreffenden Keys sind laut Entwickler bereits gesperrt. Personen, deren Zugänge zu unrecht widerrufen wurden, sollen sich an den Support von Nvidia wenden, um ihren Kauf zu bestätigten.

Die Codes für die PC-Version von Gears of War 4 ließen sich durch einen Trick bei der Marketingaktion von Nvidia besorgen. So erhielten Käufer einer GeForce 1070 oder 1080 das Spiel kostenlos. Da der zuständige Online-Versandhändler den Key sofort nach der Bestellung per Mail verschickte, war es möglich, den Kauf rückgängig zu machen und dennoch über einen funktionierenden Zugangscode zu verfügen. Die Keys wurden anschließend weiterverkauft.