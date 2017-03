Ohne Zielfernrohr nützt ein Scharfschützengewehr auch in Ghost Recon: Wildlands nicht viel. Wir zeigen deshalb die Fundorte der Sniper Scopes für die begehrte Waffe.

Von Elena Schulz |

Zum Thema Ghost Recon: Wildlands ab 54,98 € bei Amazon.de Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands für 47,99 € bei GamesPlanet.com Youtuber INFsleeper zeigt praktischerweise alle Positionen der begehrten Sniper Rifle Scopes in Ghost Recon: Wildlands im Video. Da ein Scharfschützengewehr allein nicht viel wert ist, sind die Zielfernrohre besonders begehrte Objekte im Spiel - immerhin ist das Sniper-Gewehr auch eine äußerst mächtige Waffe in der weitläufigen Open World.

Wer im Spiel an ein Sniper-Gewehr kommt, freut sich schnell zu früh - denn das passende Zielfernrohr will anders als in The Division erst mühsam aufgespürt werden. Dank der Videoanleitung lässt sich das passende Sniper Scope im Spiel nun unkompliziert aufsammeln.

