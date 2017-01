Gigantic - Großes Update bringt Winterlandschaften und Brutalo-Kuschelbär-Pakko

Für Perfect Worlds MOBA Gigantic kommt das erste große Update namens »Exile in the North«. Darin erwartet uns der neue Held Pakko, weitere Skins im Winter-Look für zwei der alten Helden und Änderungen am Gameplay.

Von Jürgen Stöffel |