Rockstar Games startet am kommenden Wochenende das Halloween-Event in GTA Online. Schon jetzt geht es mit Rabatten und Geschenken zum dreijährigen Bestehen des Online-Parts von GTA 5 los.

In GTA Online gibt es gleich zwei Anlässe zum Feiern: Halloween und das dreijährige Jubiläum des Online-Party von GTA 5.

Zum Thema GTA 5 ab 59,99 € bei Amazon.de Grand Theft Auto V für 47,99 € bei GamesPlanet.com Ab Freitag, den 28. Oktober 2016 startet das Halloween-Special im Online-Modus von GTA 5 durch. Unter anderem gibt es einige neue Vehikel und weitere neue Spielinhalte. Parallel dazu findet außerdem das Jubiläum von GTA Online statt - die Feierlichkeiten dauern bis zum 7. November 2016 an.

Den Anfang in Sachen Neuerungen macht die Santus im schaurigen Totenkopf-Design. Mit dem Motorrad versetzen Spieler Passanten bei nächtlichen Biker-Touren in Angst und Schrecken.

Kampf zwischen Engeln und Teufeln

Dazu gibt es den neuen Modus Lost vs. Damned. Hier kommt es zu einem klassischen Kampf zwischen Gut und Böse - Teufel und Engel stehen als Fraktionen zur Auswahl.

Der Konflikt wird durch einen Tag-Nacht-Wechsel erschwert, der alle 60 Sekunden einsetzt. Dabei begünstigt die Nacht die Teufel und der Tag belohnt die Engel – mit verstärkter Panzerung, höherer Gesundheit und einer überlegeneren Waffenausstattung während der bevorzugten Zeit jedes Teams.

Klassische Halloween-Fahrzeuge und -Gegenstände aus GTA Online werden ebenfalls neu aufgelegt. Außerdem gibt es spezielle Event-Wochen-Boni. Weitere Infos dazu folgen zum Event-Start am kommenden Freitag.

Noch ein neues Motorrad

Ebenfalls neu ist das Motorrad Pegassi Vortex. Es handelt sich dabei um ein schlankes, leichtgewichtiges und wendiges Zweirad, das auf alle nur erdenklichen Situationen ausgelegt ist. Spieler können es bei Southern San Andreas Super Autos erwerben.

Anlässlich des dreijährigen Bestehens von GTA Online gibt es außerdem einige zusätzliche Boni und Geschenke. So erhalten alle Spieler, die sich bis einschließlich Montag, den 31. Oktober, auf PlayStation 4, Xbox One oder PC in den Online-Modus von GTA 5 einloggen, ein In-Game-Geldgeschenk in Höhe von 250.000 GTA-Dollar.

Hinzu kommen 30 Prozent Rabatt auf eine große Auswahl an Fahrzeugen, Waffen und mehr:

Alle Zugangsvoraussetzungen bezüglich Rang oder Abschluss bestimmter Missionen wurden dazu vorübergehend ausgesetzt. Spieler können also alle diese zeitlich begrenzten Rabatte ab sofort und bis Montag, den 7. November komplett und uneingeschränkt nutzen.

