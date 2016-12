Es schneit in Los Santos. Bis zum 27. Dezember fallen die weißen Kristalle vom Himmel und trauchen das Gangsterparadies eine winterliche Atmosphäre. Inklusive Schneeballschlacht.

Auch in GTA Online wird Weihnachten gefeiert. Ab sofort schneit es in Los Santos und echte Gangster können sich mit Schneebällen kalt machen.

Am 20. Dezember begannen in GTA Online die Weihnachtsfeierlichkeiten. Neben thematisch angepassten Masken und Pullovern gibt es auch neue Fahrzeuge und einen Snapmatic-Fotowettbewerb mit Preisgeldern. Doch das entscheidende Feature wurde jetzt erst nachgereicht: Schnee! Bis zum 27. Dezember wird es in Los Santos schneien. Mit der linken D-Pad-Taste können bis zu neun Schneebälle aufgehoben werden.

Wem das nicht martialisch genug erscheint kann stattdessen auch den neuen Juggernaut-Modus ausprobieren. Dieser Teammodus stellt je zwei Spieler in schwerer Rüstung und Minigun gegenüber im Kampf um Leben und Tod, das Team versucht sowohl den eigenen Juggernaut zu beschützen und den gegnerischen zu erledigen. Im Sudden Death werden dann nach Ablauf des Zeitlimits alle Spieler zu einem Juggernaut. Mehr Weihnachtsstimmung geht nicht!

Geschenke unterm Weihnachtsbaum

In den USA ist traditionell am 1. Weihnachtsfeiertag Bescherung. Wer sich am 25. Dezember in GTA Online einloggt wird also auch dort Geschenke finden. Alle Spieler erhalten neben unzählig viel Munition und Ausrüstung einen schicken Pyjama und eine Einhorn-Maske. Weil nichts steht schließlich mehr für Weihnachten als Einhörner.

Weitere Details zu XP-Boni-Events finden sich im begleitenden Blogpost von Rockstargames.