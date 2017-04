Wer die MMO-Version der mittelalterlichen Open World von Life is Feudal: Your Own anspielen will, erhält bald die nächste Chance dazu: Noch diese Woche beginnt eine neue Beta-Testwelle.

Von Maurice Weber |

Life is Feudal: MMO geht bald wieder in die geschlossene Beta.

Zum Thema Life is Feudal ab 34,99 € bei Amazon.de Am 26. April beginnt die nächste Closed Beta der MMO-Version von Life is Feudal. Wer bereits an einer der früheren Testphasen teilgenommen hat, ist automatisch mit dabei. Alle anderen können sich auf der offiziellen Website für die Beta registrieren und auf einen kostenlosen Key hoffen oder sich ein Unterstützerpaket kaufen.

Die günstigste Bronze-Version kostet 45 Euro und bietet Zugang zu allen künftigen Betas. Teurere Fassungen erhalten weitere Boni wie mehr Ingame-Währung und bis zu drei Tage früheren Zugang in die geplante offene Beta. Steam-Besitzer des Basisspiels Life is Feudal: Your Own erhalten auf jede Version 10 Euro Rabatt beim Kauf.

Life is Feudal: MMO wird eine deutlich vergrößerte Version des mittelalterlichen Online-Survivalspiels. Statt 64 Spielern können sich nun über 10.000 gleichzeitig in einer 48-mal so großen Welt bewegen. Die Testphase wird zehn Tage dauern, weitere Beta-Wellen sind bereits geplant. Genaue Termin stehen allerdings noch nicht fest.