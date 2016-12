BioWare hat die Theorie eines Fans bestätigt, dass das neue Raumschiff in Mass Effect: Andromeda aufgrund fehlender Massenportale in der Andromeda-Galaxie einen vergleichsweise geringen Bewegungsradius haben wird.

Von Tobias Ritter |

In Mass Effect: Andromeda verschlägt es Spieler nach der abgeschlossenen Shepard-Trilogie (Mass Effect 1-3) in eine neue Galaxie. Die jedoch wird offenbar nicht komplett erkundbar sein - das hat Creative-Director Mac Walters per Twitter mitgeteilt.

Oder genauer gesagt: Er hat die Theorie eines Fans bestätigt. Der suchte nämlich per Twitter nach Bestätigung für die Aussage, dass die Tempest als Raumschiff der neuen Mass-Effect-Crew aufgrund der fehlenden Massenportale in der Andromeda-Galaxie in ihrem Bewegungsradius auf lokale Planeten-Cluster beschränkt sei.

@EricVanasse2153 That's a very wise assumption. Yes. — Mac Walters (@macwalterslives) December 22, 2016

Walters bezeichnete das als sehr kluge Annahme und bestätigte sie. Gut möglich also, dass noch weitere Mass-Effect-Ableger in der neuen Galaxie und deren dann noch unbekannten Systemen spielen werden. Auch wenn BioWare keine weitere Trilogie anstrebt.

