Nvidia hat jetzt die Grafikoptionen für die PC-Version des Rollenspiels Mass Effect: Andromeda bekannt gegeben. Die reichen von der Qualität des Texture Filterings bis zum Anti-Aliasing.

So sieht das Rollenspiel Mass Effect: Andromeda in der 4K-Auflösung aus.

Einige Wochen vor dem Release des Rollenspiels Mass Effect: Andromeda gibt es handfeste Details zu den Grafikoptionen in der PC-Version.

Die stammen von dem Hardware-Hersteller Nvidia. Der hat auf seiner offiziellen Webseite eine Liste derjenigen Optionen bekannt gegeben, die in der PC-Version von Mass Effect: Andromeda zur Verfügung stehen werden. So können die Spieler unter anderem solche Aspekte wie Texture Filtering, Ambient Occlusion sowie Anti-Aliasing einstellen. Hier die Übersicht:

PC-Grafikoptionen von Mass Effect: Andromeda

Ambient Occlusion

Anti-Aliasing

Chromatic Aberration

Effects Quality

Film Grain

Lighting Quality

Mesh Quality

Post-Process Effect Quality

Resolution Scaling

Shader Quality

Shadow Quality

Terrain Quality

Texture Filtering Quality

Texture Quality

Vegetation Quality

Screenshots in 4K

Außerdem hat Nvidia einige exklusive Screenshots veröffentlicht, die das Spielgeschehen von Mass Effect: Andromeda in einer 4K-Auflösung zeigen. Die Bilder finden Sie ab sofort auch in unserer Online-Galerie unterhalb dieser Meldung. Um in einer solchen Auflösung flüssig spielen zu können, empfiehlt Nvidia übrigens eine GeForce GTX 1070, eine GeForce GTX 1080 oder die erst kürzlich angekündigte GeForce GTX 1080 Ti.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017.

