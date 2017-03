Mass Effect: Andromeda wagt einen riskanten Neubeginn. Wir prüfen im Test, ob das gelingt und ob was die PC-Portierung taugt.

Von Rae Grimm, Nils Raettig, Elena Schulz |

Mass Effect: Andromeda im Test: Ein gelungener Neuanfang?

BioWare hat den PC-Spielern im Vorfeld eine klare Ansage gemacht: Mass Effect: Andromeda soll mehr sein als eine bloße Konsolen-Portierung und dazu noch ein echter Augenschmaus. Die Zeiten, als man sich über den technischen Zustand von Mass Effect 3 beklagte, sollen längst vorbei sein. Frostbite Engine (Battlefield 1, Star Wars: Battlefront) statt veraltetem Grafikgerüst (damals die Unreal Engine 3) und bei einer aktuellen Grafikkarte wie der Nvidia GTX 1080 Ti soll sogar 4K-Gameplay mit über 60 Frames möglich sein.

Ob das wirklich möglich ist, klären wir noch später im Test. Aber eines können wir bereits festhalten: Rein technisch bemüht sich BioWare, den Ansprüchen der PC-Spieler gerecht zu werden. In Andromeda gibt es keine Spur der verwaschenen Texturen aus Mass Effect 3, oder der immer gleichen Umgebungen. Im Gegenteil, Andromeda tut optisch alles, um uns seine Welt schmackhaft zu machen: Jeder Planet wirkt unfassbar detailliert und hat seine ganz eigene Atmosphäre mal zucken Blitze über die raue Oberfläche, Steine schweben in der Luft oder leuchtende Pflanzen bedecken den Boden.



Als PC-Spieler kommt man zudem in den Genuss einiger Anpassungsmöglichkeiten, sei es nun über die umfassenden Grafikeinstellungen im Spiel und oder die komplett freie Tastaturbelegung.

Sprachvergleich: Wer die Chance hat, sollte Mass Effect: Andromeda auf Englisch erleben, da die deutsche Sprachausgabe alles andere als gelungen ist. Das Spiel ermöglicht es immerhin, Sprachausgabe und Untertitel separat zu wählen, weshalb Sie die englischen Stimmen genießen, aber trotzdem alles auf Deutsch lesen können.

Dürfen wir vorstellen? Ryder. Als Scott oder Sara starten wir unser Abenteuer in einer neuen Galaxie, Shepard hat ausgedient. Aber Technik ist auch auf dem PC nicht alles, denn Andromeda muss auch inhaltlich in große Fußstapfen treten. Der vierte Teil der Mass Effect-Reihe steht nicht nur vor der Herausforderung, die Serie ohne ihren etablieren Helden Commander Shepard weiterzuführen, sondern soll gleichzeitig auch das kontroverse Ende der Original-Trilogie vergessen lassen und vor allem den Beweis antreten, dass Bioware nach wie vor zu den besten Rollenspiel-Entwicklern dieses Planeten zählt. Ein riskanter Neubeginn.

Wie gut der gelingt, hängt entscheidend von den Erwartungen ab, mit denen Sie an Mass Effect: Andromeda herangehen. Das Action-Rollenspiel baut zwar auf dem gewohnten Serienfundament auf, macht allerdings vieles anders als seine Vorgänger - und ja, es gibt einige Parallelen zum unter Fans umstrittenen letzten Bioware-Titel Dragon Age: Inquisition.



Im Test von Mass Effect: Andromeda zeigt sich aber: Nahezu jede seiner teils radikalen Änderungen gegenüber den Vorgängern hilft dem Rollenspiel letzten Endes, genau das zu erreichen, was es erreichen möchte: Dem Spieler das Gefühl vermitteln, in einer neuen Galaxie gestrandet zu sein, in der wir noch einmal komplett von vorn beginnen müssen.

Für Neugierige: Das passiert in Mass Effect 1-3

Spannender Aufbruch ins Ungewisse

Nach dem umstrittenen Ende von Mass Effect 3 hat Bioware mit Andromeda erfolgreich einen Weg gefunden, die seinerzeit finale Entscheidung zu umgehen und im vierten Teil gar nicht erst zu thematisieren. Zu verdanken ist dies der so genannten Andromeda Initiative, die während der Ereignisse von Mass Effect 2 ins Ungewisse aufbricht, um in einer fernen Galaxie eine neue Heimat für die Bewohner der Milchstraße zu finden. Im Nacken sitzt den Auswanderern nicht etwa die nie thematisierte Reaper-Bedrohung der Original-Trilogie, sondern der sehr menschliche Drang nach Erkundung und Abenteuer. Der Wunsch nach einem Neuanfang.

Allerdings verläuft nicht alles ganz nach Plan: Von vier Archen gefüllt mit Kolonisten verschiedener Rassen kommt nach 600 Jahren Kryoschlaf nur die »Hyperion der Menschen am vereinbarten Ziel an und das mit einer Verspätung von 14 Monaten.



Im Heleus-Cluster müssen sie feststellen, dass nicht nur alle potenziellen Heimatplaneten unbewohnbar sind und die bereits anwesende Raumstation »Nexus« kaum betriebsfähig ist, sondern auch, dass die aktuellen Bewohner des Clusters alles andere als begeistert von den Neuankömmlingen rund um Expeditionsleiter und Held(in) Ryder sind. Feindsinnige Aliens, unbewohnbare Planeten, ein Mangel an überlebenswichtigen Ressourcen, verschwundene Kolonisten und das Wissen, nie mehr zurückkehren zu können, drohen die Mission scheitern zu lassen.

Mass Effect: Andromeda schafft es bereits in den ersten Spielstunden exzellent, das Gefühl eines Neubeginns samt der Aufbruchstimmung, aber auch Ungewissheit einer abenteuerlichen Expedition zu vermitteln. Genau dieser Erfolg ist es aber, der auch für viele Diskussionen unter den Serienfans sorgen wird. Denn obwohl viele Andromeda-Elemente erzählerischen Sinn ergeben und im Spielkonzept sogar notwendig sind, hängen sie gleichzeitig wie ein Damoklesschwert an seidenem Faden über dem Gameplay. Ein Faden gewoben aus Erwartungen und Wünschen, die jeder Spieler an ein Mass Effect hat.

Fremd und trotzdem vertraut

So liegt es eigentlich nahe, dass Andromeda-Spieler mit dem Verlassen der Milchstraße alles Vertraute hinter sich lassen. All die Planeten, die sie dank ihrer vielen Stunden mit der ersten Trilogie wie ihre Westentasche kennen. Warum wirkt dann alles in Andromeda auf den ersten Blick so unglaublich bekannt? Vielleicht noch nicht die schwebende Steinlandschaft des Startgebiets Habitat 7, die versucht, die Neuankömmlinge mit Bodenblitzen zu grillen. Wohl aber der Wüstenplanet. Der Eisplanet. Der ... andere Wüstenplanet.



Ohne Frage, die neuen Welten sehen umwerfend aus und kommen alle mit Elementen daher, die ihnen eine außerirdische Fremdartigkeit und Schönheit verleihen. Letztlich stellt sich aber dennoch ein Gefühl des Déjà-vus ein, wenn Ryder mit dem Nomad durch Hügellandschaften brettert, die immer wieder stark an Mass Effect 1 erinnern - nur eben in hübsch.

Wüstenplanet Eos ist zu Beginn eine radioaktive Einöde. Es ist an uns, den Planeten bewohnbar zu machen. Der Grund, warum die Planeten so vertraut sind, ergibt sich aus der Story: Die Mission ist nun mal, nach Orten zu suchen, die bewohnbar gemacht werden können. Da ist es natürlich ein logischer Schritt, nur die Planeten zu erkunden, die ein ähnliches Ökosystem haben wie die der Heimatgalaxie und die vergleichsweise wenig tödlich sind.



Das ändert aber nichts daran, dass sich nur wenige von ihnen wirklich so außerirdisch anfühlen wie der Heimatplanet der Angara, einer von drei neu eingeführten Alien-Arten. Seine lila Dschungel, sein melancholisches Zwielicht und die an die Unendliche Geschichte erinnernden, fliegenden Kreaturen lassen erstmals wirklich das Gefühl aufkommen, dass die Milchstraße in weiter Ferne liegt.

Trotz anfänglicher Vertrautheit fällt es schwer, sich nicht in die Landschaften von Mass Effect: Andromeda zu verlieben. Gerade die Reise durchs All, die in einer 3D-Umgebung via Galaxy-Map stattfindet, sorgt immer wieder für atemberaubende Bilder, die sogar das Scannen von Planeten erträglicher machen. Obwohl die Belohnung in Form von Crafting-Materialien teilweise lächerlich gering ausfällt, ist das prinzipiell simple Minispiel dank stimmiger Optik und Atmosphäre weniger eine Qual als noch in den Vorgängern.