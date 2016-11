Master X Master startet noch im November 2016 eine neue Alpha-Testphase. Darin können wir neben den bereits bekannten Spielmodi auch den gewerteten MOBA-Modus sowie zwei völlig neue Helden ausprobieren.

Master X Master geht Ende November in die nächste Alpha-Phase.

Bald ist es wieder soweit und wir können wieder ein paar Tage die Alpha-Testversion von Master X Master zocken. Vom 22. bis zum 28. November 2016 dürfen wir alle bekannten Spielmodi, darunter den launigen Coop-Modus und die 3vs3-Arenakämpfe, nach Herzenslust spielen und testen. Dieses Mal ist auch der brandneue gewertete Modus der 5vs5-MOBA-Map dabei und wenn wir insgesamt fünf solche Partien bestreiten, erhalten wir den Titel »Alpha-Inkarnation«.

Der neue Spielmodus ist dabei nicht das einzige neue Feature in NCSofts ungewöhnlichen Genre-Mix, das nicht nur eine neue MOBA sein will. Gleich zwei neue Helden bereichern die Auswahl und erfordern neue Taktiken und Strategien auf dem Schlachtfeld. Die Neulinge heißen Nedienne und Tulam und stellen eine Art Reptil sowie einen Steinkoloss dar. Was die neuen Helden drauf haben, erfahren wir aber erst zum Start der nächsten Alpha am 22. November um 15:00 Uhr.