Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Overwatch - Top-Skill-Rating verfällt mit Patch 1.8 schneller

Spieler, die ganz oben in Overwatch mitspielen wollen, müssen in Zukunft mehr Engagement an den Tag legen. Denn Skill Ratings über 3.000 verfallen seit Patch 1.8 deutlich schneller.

Von Jürgen Stöffel |