Spieler Playerunknown's Battleground dürfen sich auf eine neue Waffe freuen: Die ?WSS Wintores? wird mit dem nächsten Monats-Patch in das Spiel implementiert.

Zum Thema Playerunknown’s Battlegrounds ab 29,99 € bei Amazon.de Etwas über eine Woche hatten Spieler von Playerunknown's Battlegrounds Zeit zum Spekulieren, nun ist klar: Bei der angedeuteten neuen Waffe für den Battle-Royale-Shooter handelt es sich um ein schallgedämpftes russisches Scharfschützengewehr mit der militärischen Bezeichnung WSS Wintores.

Im englischen Sprachraum auch als VSS Vintorez oder umgangssprachlich »thread cutter« (»Fadenabschneider«) bekannt, zeichnet sich die Waffe durch eine für ein Scharfschützengewehr überdurchschnittlich hohe Schussfrequenz aus.

Das Wintores-Scharfschützengewehr verschießt Unterschall-Spezialmunition im Kaliber 9 × 39 mm und ist auf eine Reichweite von 400 Meter konzipiert. Höchste Präzision erreicht sie bis 200 Meter. Weitere Besonderheiten (der realen Waffe) sind ein integrierter Schalldämpfer, eine hohe Mannstoppwirkung und eine Dauerfeuereinrichtung (Vollautomatik) für Verteidigungssituationen.

Verwendung in weiteren Spielen

Einige Spieler kennen das WSS Wintores möglicherweise bereits. Unter anderem ist die Waffe in Battlefield: Bad Company 2 und in der Standalone-Version von DayZ nutzbar.