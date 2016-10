Microsoft stellt mit der Trial-Version die ersten 30 Minuten des Action-Adventures ReCore für Xbox One als auch für Windows 10 kostenfrei zur Verfügung. Besitzer des Spiels erhalten außerdem ein größeres Update.

Von Manuel Fritsch |

Das Action-Adventure ReCore kann ab sofort kostenlos ausprobiert werden. Die ersten 30 Minuten des Spiels stehen als Trialversion zum Download bereit.

Zum Thema ReCore ab 39,99 € bei Amazon.de Microsoft hat bekannt gegeben, dass ab sofort eine zeitlich limitierte Trialversion des Actionspiels ReCore zur Verfügung steht. Damit kann das Spiel von Keiji Inafune und Teilen der Metroid-Macher vor dem Kauf ausprobiert werden. Errungenschaften und Spielstände, die man in dieser ersten halben Stunde bereits erreicht hat, können bei einem Kauf in die Vollversion übertragen werden.

Parallel zur Veröffentlichung der Trialversion hat das Spiel außerdem ein neues Update erhalten, das auf Basis des Feedbacks der Fans die Ladezeiten auf der Xbox One, sowie einige Audioprobleme und Respawn-Locations verbessern soll.

ReCore ist ein »Xbox Play Anywhere«-Titel, dass bedeutet, dass das Spiel sowohl auf der XBox One, als auch am PC unter Windows 10 gespielt werden kann. Auch hier sind Spielstände übertragbar und ein Kauf ermöglich das Spielen auf beiden Systemen.