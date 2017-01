Bestimmte Bereiche in Resident Evil 7 sind nur mit dem Skorpionschlüssel, dem Krähenschlüssel oder dem Schlangenschlüssel zugänglich. Unser Guide erklärt, wie man die begehrten Items bekommt - inklusive des Flammenwerfers.

Von Elena Schulz |

Lösung: So kommt man in Resident Evil 7 an Skorpion-, Krähen- und Schlangenschlüssel.

Zum Thema Resident Evil 7 ab 42,76 € bei Amazon.de RESIDENT EVIL 7 biohazard für 39,99 € bei GamesPlanet.com Schlüssel öffnen Türen und in Resident Evil 7 braucht es für manche Türen ganz besondere Schlüssel: Im Laufe des Spiels kann man den Skorpionschlüssel, den Krähenschlüssel und den Schlangenschlüssel und erhält damit Zugang zu neuen Bereichen und wertvollen Items. Unser Guide erklärt, wie man an die Schlüssel kommt - und als kleinen Bonus auch gleich noch, wie man an den praktischen Flammenwerfer gelangt.

Wer weitere Tipps zur Schrotflinte, den antiken Münzen oder dem Rätsel um die drei Hundeköpfe sucht, sollte einen Blick auf unsere Komplettlösung werfen.

Hier geht's zum Test von Resident Evil 7

Natürlich enthält unser Guide Spoiler, wer also das Rätsel lieber allein lösen oder nichts über die Geschichte von Resi 7 wissen möchte, sollte hier nicht weiterlesen.

Der Skorpionschlüssel

Den Skorpionschlüssel erhält man zuerst im Spiel. Lösen Sie das Projektorrätsel in der Haupthalle - die benötigte Statue ist oben im Badezimmer versteckt, wo sie die Suppe in der schmutzigen Badewanne ablassen müssen. Nehmen Sie sie an sich und fliehen Sie vor Jack, der dann automatisch auftaucht.

Ist die Luft rein, öffnen Sie den Durchgang zum Jagdsalon mit den ausgestopften Tieren. Links geht es weiter durch zwei Räume, in denen der erste Molded auftaucht. Diesen zombieartigen Gegner können Sie aber mit einem Kopfschuss erledigen. Weiter geht es die Treppe runter in den Keller - denken Sie an Munition für weitere Molded.

Im Keller geht es zweimal um die Ecke, bis ein Molded auf Sie zukommt. Anschließend geht es links den Gang runter und dann nach rechts. Lassen Sie die linke Tür geschlossen und gehen Sie nach hinten durch in den Verarbeitungsraum. Dort finden Sie den Skorpionschlüssel neben allerlei unappetitlichen Schlachtabfällen. Aber Vorsicht, nehmen Sie ihn an sich und gehen zurück, fällt ein Molded von der Decke.

Der Krähenschlüssel und der Flammenwerfer

Für den Krähenschlüssel müssen Sie in das alte Haus, in dem Marguerite lauert - Sie kennen es bereits aus der Videosequenz mit Mia. Nachdem Sie das Haupthaus verlassen haben, geht es rechts den Weg hinunter und über den Steg mit den Kinderpuppen.

Im Haus sind Insektennester verteilt, deren Bewohner sofort angreifen - Sie sollten also schnell vorbeilaufen, um den Schaden zu minimieren und sich so früh wie möglich den Flammenwerfer zusammenbasteln. Außerdem müssen Sie auf Marguerite achten, die hier rumschleicht. Glücklicherweise hetzt Sie aber nur einen (schmerzhaften) Insektenschwarm auf uns, wenn sie uns sieht und tötet uns nicht sofort wie in der Videosequenz.

Um den Flammenwerfer zu bauen, benötigen Sie den Brennergriff und die Brennerdüse. Ersteren finden Sie auf der Veranda des Raumes mit dem Projektorrätsel, den sie über den rechten Raum erreichen - gehen Sie einfach wie Mia links den Flur entlang. Die Brennerdüse gibt es wiederum, wenn Sie rechts gehen und durch die Tür nach draußen auf die Stege. Sie finden sie am Ende des rechten Steges beim Wasserspeicher.

Ausgerüstet mit dem im Inventar selbst gefertigten Flammenwerfer geht es zurück - nun können Sie die Nester einfach wegbrennen. Brennstoff können Sie finden oder mit der gelben Chemikalie und Festbrennstoff selbst herstellen. Verbrennen Sie das Nest am Kamin im Raum gegenüber und schlüpfen Sie hindurch - dahinter finden sie die Holzfigur, die Sie für das Projektorrätsel brauchen. Das lösen wir dann auch und kriechen durch den schmalen Spalt in der Wand, auf der anderen Seite gehen Sie an der Treppe vorbei und schlüpfen in das Loch im Boden - genau wie Mia. Dort finden Sie die Kurbel, über die Sie endlich an den Krähenschlüssel gelangen.

Kehren Sie auf den Steg zurück und gehen Sie diesmal geradeaus: Dort müssen Sie zunächst das Nest wegbrennen und können dann über die Kurbel den Steg herunterlassen. Ab in die Hütte und die Schatztruhe öffnen - drinnen liegt der Krähenschlüssel.

Der Schlangenschlüssel

Den Schlangenschlüssel erhalten Sie nach dem Kampf mit Marguerite. Gehen Sie mit der Laterne zurück in den ersten Stock des alten Hauses und setzen Sie sie in die Waagen-Konstruktion ein, die die Tür verschließt. Folgen Sie Zoes Anweisung und besorgen Sie die erste Zutat für das Serum. Die ist im Hausarrest-Zimmer versteckt, für das Sie erst mehrere Räume durchqueren müssen. Dort angekommen, schnappen Sie sich einfach den D-Serie-Arm und kehren zu Zoe in den Wohnwagen zurück. Vorher müssen Sie sich aber noch gegen ein paar Molded wehren.

Im Wohnwagen meldet sich dann allerdings Lucas und nicht Zoe - er hält sie und Mia gefangen. Öffnen Sie den Kühlschrank: Dort blickt Sie der Kopf des toten Deputys an und eine Nachricht fordert Sie auf in den Zerlegungsraum zu seiner Leiche zurückzukehren. Kämpfen Sie sich also an den frischen Molded vorbei zurück. Vorsicht: unten im Keller lauert sogar eine neue Molded-Spezies auf Sie, die deutlich flinker ist.

Der Zerlegungsraum ist dort, wo der Bosskampf gegen Jack stattgefunden hat. Gehen Sie hinein und die Treppe hinauf, rechts geht es zur Leiche des armen Deputys. Klicken Sie die Wirbelsäule des toten Polizisten an, wie ein echter Mann es laut des Holzschildes dahinter tun würde. Widerlich, aber nützlich: Auf diese Art erhalten Sie den dort versteckten Schlangenschlüssel.