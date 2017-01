Rare arbeitet mit Hochdruck an der Veröffentlichung des kooperativen Piratenabenteuers Sea of Thieves. Im zehnten Entwicklervideo »Inn-side Story« zeigen die Macher neues Gameplay und erklären, wie elementar sich das kooperative Element auf das Spiel auswirkt.

Von Manuel Fritsch |

Nach der Einstellung des Xbox-exklusiven Spiels Scalebound ruhen Microsofts Hoffnungen auf Rares neuem Multiplayerspiel Sea of Thieves. Das Piratenspiel soll noch dieses Jahr in See stechen und verschiedene Spieler auf hoher See spannende Freibeuterabenteuer in einer prozedural generierten Karibikwelt ermöglichen. Ein großer Schwerpunkt des Spiels liegt dabei auf dem kooperativen Gameplay.

In dem oben eingebundenen Entwicklervideo stellen die Macher die Besonderheiten des Spiels und diesen Fokus detailliert vor. So sind zum Beispiel neue Gameplayszenen zu sehen, wie der Kapitän unter Deck dem Steuermann Befehle zuruft und weitere Hinweise von einem anderen Spieler auf dem Ausguck erhält. Da keiner der Spieler alle Informationen hat, wird das soziale Miteinander und der Austausch elementar für das Spielerlebnis werden.

Ähnliches gilt beispielsweise auch für die kollektive Schatzsuche: Nur ein Spieler besitzt die Schatzkarte, die den Weg weist. Damit auch der Rest der Truppe weiß, wo gebudelt werden muss, kann dieser die Karte »zeigen« oder gibt klare Anweisungen über den Sprachchat. Sobald die Truhe gemeinsam ausgegraben wurde, stellt die Gruppe natürlich auch ein lukratives Ziel für andere Piratengruppen dar. Erst an Bord wird die Schatztruhe kollektiv an die ganze Crew ausgeschüttet.

Sea of Thieves hat noch keinen genauen Releasetermin, soll aber noch 2017 für Xbox One und Windows 10 erscheinen.