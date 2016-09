Skyforge bekommt einen neuen PvP-Spielmodus namens »Golemschlacht«. Dieser hat vom Gameplay her gewisse Ähnlichkeiten zu MOBA-Spielen, denn wir benötigen Dienerwesen, um die feindliche Verteidigung zu überwinden.

Von Jürgen Stöffel |

Skyforge bekommt mit der Golemschlacht einen MOBA-PvP-Modus.

Skyforge ist ein Online-Rollenspiel, in dem wir eigentlich im PvE Quests erledigen oder gegen andere Spieler im PvP antreten. Mit dem neuen Spielmodus »Golemschlacht« kommt jedoch ein MOBA-Aspekt hinzu, denn hier gilt es wie in League of Legends oder Heroes of the Storm die gegnerische Basis zu vernichten. Und dies klappt nur, wenn wir Welle um Welle unserer Golem-Minions gegen die Verteidigungstürme anbranden lassen.

Die Golems wiederum kommen in endlosen Wellen aus unserem »Repeater« (die Basis) und wenn wir fleißig feindliche Golems umhauen, erhalten wir irgendwann einen speziellen Golem, der uns heilen kann - ein taktischer Vorteil. Nach 12 Minuten Golemschlacht-Spaß kommt ein spezielles Boss-Viech, das uns bei seinem Ableben für 2 Minuten in unsere göttliche Gestalt verwandelt - vorausgesetzt wir können es vor unseren Feinden erledigen. Der Golemschlacht-PvP-Modus ist ab sofort nutzbar.

Quelle: Skyforge-Webseite