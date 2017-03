Free2play-MMORPGs - Die 12 besten, kostenlosen Online-Rollenspiele

Mittwoch, 08. März 2017 um 18:15

Kostenlos spielbare MMORPGs gibt es jede Menge auf dem Online-Rollenspiele-Markt. Mein-MMO.de hat sich einen Überblick verschafft und die 12 aktuell besten MMOs für PC ausgewählt.

Mein-MMO sagt: Wir können alle Spiele auf dieser Liste empfehlen. Dabei ist aber zu bedenken, dass nichts so richtig „Free2Play“ ist, ganz egal, was die Werbung oder die Aufschrift auch sagen. All die Spiele auf unserer Liste bieten zahlreiche Stunden Spielspaß und können auch bis ins Endgame gespielt werden, ohne dass man je dafür in die Brieftasche greifen müsste. Wie viel Spielspaß man ab einem gewissen Grad daraus ziehen kann, wenn einem das Game „Bezahl doch endlich was“-Knüppel zwischen die Beine wirft, ist von Spiel zu Spiel verschieden.

Den vollständigen Text zu dieser Liste und Links zu den MMORPGs finden Sie hier: Die besten Free-to-play MMORPGs in 2017.

Ebenfalls interessant: Online-Rollenspiele 2017 - Diese neuen MMOs bringen frischen Wind ins Genre.