Trotz des wenig erfolgreichen Assassin's Creed Films bringt Ubisoft die Spiele-Verfilmungen Uncharted und Splinter Cell voran. Jetzt sprach John Wick-Produzent über den Stand der Produktion von Splinter Cell mit Tom Hardy.

Von Vera Tidona |

Ubisoft bringt seine geplanten Spiele-Verfilmung Uncharted und Splinter Cell weiter voran, ungeachtet dessen, das der aktuelle Kinofilm Assassin's Creed mit Michael Fassbender gerade einmal enttäuschende 210 Mio. Dollar weltweit einspielen konnte. Zum Vergleich: Die aufwendige Produktion hat über 100 Mio. gekostet.

Splinter Cell Film nimmt Formen an

Zum Action-Adventure Uncharted gab Autor Joe Carnahan erst vor wenigen Wochen ein Update zum Stand der Produktion und bestätigte, dass das Drehbuch bereits fertig sei. Jetzt fehle nur noch eine passende Besetzung dazu.

Dafür hat die seit längerem geplante Spiele-Verfilmung zum Ego-Shooter Splinter Cell bereits im Mad Max-Darsteller Tom Hardy seinen Hautdarsteller Sam Fisher gefunden. Hardy zeigt sich darüber hinaus auch für die Produktion des Films verantwortlich.

Drehbuch ist fertig

Nun gab Produzent Basil Iwanyk (John Wick 1+2) gegenüber dem US-Magazin Collider neue Details zur Spiele-Verfilmung preis. Demnach ist auch hier die Produktion soweit fortgeschritten, dass inzwischen das Drehbuch fertig sei und in den nächsten Wochen Tom Hardy vorgelegt werden kann. Dabei flossen schon im Vorfeld einige Anmerkungen des Schauspielers in die Story ein. Iwanyk hofft nun, noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen zu können.

Action-Film mit Tom Hardy wird badass

Im Gegensatz zu Assassin's Creed und vielen anderen Spiele-Verfilmungen müsse man laut Iwanyk bei Splinter Cell nicht auf eine Hintergrundgeschichte Rücksicht nehmen.

»Die Herausforderung, Splinter Cell interessant zu machen, war, dass wir keine IP mit einer besonders spezifischen Hintergrundgeschichte haben. Das hat es uns erlaubt, unsere eigene Welt zu erfinden, sie zu auszuschmücken und die Charaktere auszufüllen.« und weiter »Er wird zwar kein R-Rating bekommen, dennoch wird er ein harter Actionfilm. Nicht so wie John Wick, aber dennoch badass.«

Splinter Cell wird kein Bond- oder Bourne-Film

Zur Story betont Iwanyk vor allem die Eigenständigkeit des Projektes. Man wolle gar nicht mit James Bond oder Jason Bourne in Verbindung gebracht werden:

»Die gute und die schlechte Nachricht ist, dass die Bond-Filme offensichtlich eine Wiederauferstehung durchlebt haben und die Jason Bourne-Filme eben Jason Bourne-Filme sind. Also versuchen wir, uns von diesen Filmen fern zu halten, was den Ton, die Bösewichte und die Settings angeht.«

Nähere Details zur Geschichte rund um den Geheimagenten Sam Fisher, der im Auftrag der geheimen Operationsstruktur Third Echelon der NSA Aufträge ausführt, wolle er noch nicht verraten. Zuletzt war Iwanyk auch für die Regie im Gespräch, eine Bestätigung liegt bisher noch nicht vor.