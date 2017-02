Bis zum Wochenende können Star-Citizen-Interessierte die Alpha kostenlos ausprobieren. Die sogenannte Free-Fly-Aktion geht bis einschließlich Sonntag.

Von Benjamin Danneberg |

In der aktuellen Free-Fly-Aktion zu Star Citizen dürfen interessierte Spieler eine Constellation ausprobieren.

Star Citizen hat in dieser Woche die 143 Millionen Dollar-Marke geknackt. Für dieses Jahr sind zudem große Fortschritte angekündigt worden: Update 3.0 soll die ersten erkundbaren Planeten bringen und die Fans warten sehnsüchtig auf die Singleplayer-Kampagne Squadron 42.

In der öffentlichen Diskussion wird oft der Eindruck erweckt, Star Citizen sei schon viel zu lange in der Entwicklung, es gebe kaum Fortschritte und überhaupt sei das ganze Projekt Betrug. Andere gehen soweit zu sagen, eine positive Berichterstattung sei unverantwortlich.

Erst informieren...

Wer sich weniger auf lautstarke und oft unsachliche Internetdiskussionen verlassen will, kann sich selbst eine fundierte Meinung bilden. In unserer ausführlichen Analyse zum Stand der Dinge bezüglich Star Citizen (GameStar Plus), haben wir mit CEO Chris Roberts gesprochen, Fehler in der Entwicklung thematisiert und sind der Frage auf den Grund gegangen, ob Star Citizen wirklich zu viel Zeit benötigt.

Der direkt angeschlossene, ebenfalls sehr umfangreiche Zusatzreport (ebenfalls GameStar Plus) geht noch mehr auf die geplanten Features ein (insbesondere für Update 3.0), und klärt den Stand der Arbeiten an den Stretchgoals.

...dann selber testen...

Mit ausreichend Hintergrundwissen können sich Spieler dann direkt ein eigenes Bild von den Fortschritten der Alpha-Version machen: Bis einschließlich Sonntag, 19.02.2017, läuft eine Free-Fly-Aktion. Wer sich einen Account auf der offiziellen Seite anlegt und den Promo-Code SHARETHELOVE eingibt, bekommt freien Zugang zum Multicrew-Schiff Constellation Andromeda, einem der aktuell größten Schiffe in der Alpha.

Wer zusätzlich gern mal in einer Starfarer oder einer Caterpillar herumfliegen möchte, sollte während seines Tests einfach mal im Chat nachfragen. Häufig finden sich nette Mitspieler, die ihre Schiffe für eine Besichtigung oder einen Rundflug zur Verfügung stellen.

...und sich am Schluss eine eigene Meinung bilden

Nachdem sich Interessenten auf diese Weise selbst ein Bild gemacht haben, können sie die Fortschritte am Megaprojekt Star Citizen selbst beurteilen und sind nicht darauf angewiesen, die verhärteten Fronten der Pro- und Kontra-Fraktionen (die häufig mit Beleidigungen und Schuldzuweisungen die Kommentarspalten vergiften) nach verwertbaren Informationen abzuklopfen.