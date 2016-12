Wer in Star Wars: The Old Republic das neue Addon Knights of the Eternal Throne spielen mag, aber noch vor einem Abo zurückschreckt, kann zumindest Kapitel 1 kostenlos zocken. Man muss nur ein »bevorzugter Spieler« sein.

Von Jürgen Stöffel |

Die Story von Knight of the Eternal Throne gibt's als kostenlose Kostprobe.

Star Wars: The Old Republic setzt mit den neuen Addon Knights of the Eternal Throne die epische Story aus Knights of the Fallen Empire fort. Wer jedoch nicht ganz sicher ist ob er das neue SWTOR spielen mag, kann als Free2Play-Spieler erst einmal nichts erreichen. Doch wer schon einmal ein Abo bei SWTOR hatte oder schon Echtgeld im Shop gelassen hat, der darf als »bevorzugter Spieler« bis zum 3. Januar das erste Kapitel des Addons umsonst spielen.

Passend zum Thema: SWTOR - Geschenke zum 5. Jahrestag

Dazu müssen wir nur auf der offiziellen Seite von SWTOR an der Aktion teilnehmen und schon bekommen wir eine Marke, mit der wir sofort einen Helden auf Level 65 erschaffen können. Damit dürfen wir uns auch gleich ins erste Kapitel von Knights of the Eternal Throne stürzen. Wer dann noch während der Aktionsdauer doch ein Abo abschließt, bekommt nicht nur Zugang zur restlichen Eternal-Throne-Story, sondern auch noch zusätzliche 500 Kartell-Münzen für den Echtgeld-Shop sowie eine weitere Marke für einen Level 65-Helden.