Die Original-Serie The Bard's Tale 1-3 sollte von der Programmiererin Rebecca Heineman für Inxile als Kickstarter-Bonus remastered werden. Nun scheinen Streitigkeiten das Projekt zum Stillstand gebracht zu haben.

Die Arbeiten am Remaster der Rollenspiel-Trilogie The Bard's Tale sind angeblich eingestellt worden. Die Neuauflagen von Teil 1-3 sollte kostenlos für Unterstützer der Kickstarter-Kampagne über 20 US-Dollar zu The Bard's Tale 4 als Bonus zur Verfügung gestellt werden.

In einem aktuellen Forumspost hat sich der Producer Thomas Beekers von Inxile Entertainment zu Wort gemeldet und ein Statusupdate veröffentlicht. Dort heißt es, dass die Arbeiten am Remaster ausgelagert wurden. Wie im Original-Kickstarteraufruf angekündigt, wurde Rebecca »Burger« Heineman und ihrer Firma »Olde Sküül« beauftragt, um die Original-Trilogie für moderne PCs zu portieren. Heineman gehörte zum Stamm der Original-Entwickler von Bard's Tale 3. Laut Inxile Entertainment war ausgehandelt, dass die Remaster-Versionen nach der Fertigstellung bezahlt werden.

Beekers behauptet, dass Inxile nach anfänglichen Arbeiten nichts mehr vom Olde Sküül und Heineman zum Projekt erhalten habe. Heineman dagegen behauptet im Podcast »Shane Plays«, dass die Arbeiten auf Eis liegen, weil Zahlungen von Inxile Entertainment ausstehen würden.

Beekers betont, dass er »nicht glücklich« sei über diese Entwicklung, aber die Möglichkeit einer Einstellung bereits klar zu Beginn der Kickstarter-Kampagne in der Beschreibung kommuniziert wurde:

Da wir nicht selber an diesen Versionen arbeiten, können wir kein Releasedatum oder eine Garantie der Veröffentlichung geben. Auch wir sind von Rebecca [Heineman] abhängig und warten vorfreudig auf eine aktualisierte Version des Spiels, die den Namen [Bard's Tale] auch verdient!

