Titanfall 2 bietet für PC-Spieler mit dem ersten Update ein Feature, dass die Auflösung skaliert. So können flüssige 60fps auch mit höheren Einstellungen sichergestellt werden.

Lange haben PC-Spieler nicht warten müssen, da steht auch schon mit Version 2.0.0.7 das erste Update für den Sci-Fi-Shooter Titanfall 2 zum Download bereit. Die vollständigen Patch Notes finden sich im offiziellen Forum und unterhalb.

Die wichtigste Neuerung: Bessere Performance für schwache PCs dank der Übernahme eines Konsolenfeatures. Denn wer im Grafikmenü die Anti-Aliasing-Variante TSAA aktiviert, erhält die Option für adaptive Auflösungsskalierung. Damit bemüht sich das Spiel, zu jedem Zeitpunkt 60 Bilder pro Sekunde zu berechnen. Auch auf Kosten der Auflösung, die zur Not herunterskaliert wird, um die Ziel-Bildwiederholrate zu garantieren.

Das Feature funktioniert mit jeder Hardware und jeder Maximalauflösung, solange TSAA aktiviert ist. Allerdings warnt Respawn, dass die adaptive Auflösung natürlich nichts bringt, wenn der eigene PC zu schwach für die Maximalauflösung ist und Titanfall 2 ständig herunterskalieren muss.

Stability and GPU performance improvements

Titan weakspot highlighting respects colorblind settings

Reduced stuttering and playback issues with voice chat

Improved speed of allocating Private Match dedicated servers

Adjusted Recommended settings for lower end GPUs

Reduced hitching when changing between no antialiasing and TSAA

Increased performance of streaming textures, reducing stalls and hitches

Archer and Thunderbolt now go to Aim-Down-Sights when wallhanging (oops!)

Better Network chatroom moderation tools

Fixed various grapple gameplay issues

Fixed Kraber shots going through Bubble Shield

Fixed certain combinations of weapon mods and menu selection resulting in no weapon model showing in customization menus

Fixed spawning halfway underground after playing third person animations in Kill Replay

Fixed tracker lock-on HUD elements not reliably showing up during Kill Replay

Fixed Titan executions not triggering reliably

Fixed mantling up stairs

Fixed incorrect aspect ratio when switching from fullscreen 1920x1080 to windowed 1600x900

Fixed some rare hardlocks and crashes

Fixed subtitles being stretched in 21:9 ratios

Fixed race condition when accepting Origin game invite with application closed

Fixed some display issues in Networks lobbies

Fixed disappearing grapple rope with TSAA enabled