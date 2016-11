Am 30. November 2016 erscheint der kistenlose DLC ?»Angel City’s Most Wanted« für ?Titanfall 2.

Zum Thema Titanfall 2 ab 43,65 € bei Amazon.de Titanfall 2 für 54,99 € bei GamesPlanet.com Schon bei der diesjährigen E3 hatte Respawn Entertainment kostenlose DLCs für den Shooter Titanfall 2 angekündigt. Jetzt gibt es konkrete Details zum ersten dieser Download-Pakete.

Der DLC heißt »Angel City’s Most Wanted« und soll bereits am 30. November 2016 erscheinen. Unter anderem enthält das Paket mit »Angel City« eine neue Map. Nun, wirklich neu ist sie nicht: Tatsächlich handelt es sich um das Remake einer Karte, die bereits in Titanfall 1 zu finden war.

Allerdings gibt es eine zeitliche Einschränkung bei der Map: Ab dem 30. November erhalten zunächst nur alle Vorbesteller von Titanfall 2 Zugriff auf »Angel City«, alle anderen müssen bis zum 3. Dezember warten.

Des Weiteren umfasst »Angel City’s Most Wanted« eine Wingman-Elite-Pistole, mehrere Customization-Kits zur individuellen Gestaltung der Titans sowie ein FAQ-Menü. Außerdem führt Respawn Entertainment einen Ingame-Store ein, wo die Spieler für echtes Geld kosmetische Verbesserungen kaufen können. Dazu zählen unter zwei sogenannte Prime Titans mit jeweils einem exklusiven Chassis, was sich jedoch nicht auf das Spielgeschehen auswirken soll.

Angel City map: A fan favorite map from Titanfall 1 is reborn for Titanfall 2.Fans that pre-ordered Titanfall 2 will get access to the Angel City map starting on November 30. All other players will get access to the Angel City map starting on December 3rd.

Wingman Elite Pistol

Titan Kits: Get more customization for your Titan with these all new kits.

Ion: Refraction LensSplitter Rifle splits 5 ways

Scorch: Scorched EarthFlame Core ignites the ground, leaving thermite in its wake

Northstar: Threat OpticsEnemies are highlighted while zooming in

Tone: Burst LoaderAiming allows the 40mm to store up to 3 shots to burst fire

Legion: Hidden CompartmentPower Shot has two charges

Ronin: Phase ReflexWhen doomed, Ronin phases out of danger

Pilot Execution: Inner PiecesPhase into an unsuspecting victim

Stats screen

FAQ menu