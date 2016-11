Respawn Entertainment wird auch im nächsten Jahr kostenlose DLCs für Titanfall 2 veröffentlichen. Diese werden unter anderem neue Maps, Spielmodi und Waffen bieten. Noch im Jahr 2016 wird es einige Neuerungen geben.

Von Andre Linken |

Nach ?»Angel City's Most Wanted« sollen 2017 noch weitere kostenlose DLCs für ?Titanfall 2 folgen.

Zum Thema Titanfall 2 ab 43,65 € bei Amazon.de Titanfall 2 für 54,99 € bei GamesPlanet.com Am 30. November 2016 erscheint mit »Angel City's Most Wanted« der erste große kostenlose DLC für den Shooter Titanfall 2. Doch die Entwickler von Respawn Entertainment haben für die kommenden Wochen und Monate noch mehr geplant.

Wie das Team im offiziellen Blog bekannt gegeben haben, stellt »Angel City's Most Wanted« nur den Anfang einer ganzen Reihe von kostenlosen Download-Paketen dar. Diese werden in ihrer Größe variieren, doch die Spieler können sich unter anderem auf neue Maps, Spielmodi und Waffen freuen. Konkrete Details zu den künftigen DLCs, deren Release im nächsten Jahr zu erwarten ist, sollen schon bald folgen.

Was passiert noch im Jahr 2016?

Doch auch in diesem Jahr wird sich bei Titanfall 2 noch einiges tun. So wird es in der näheren Zukunft beispielsweise mehrere Double-XP-Wochenenden geben, genaue Termine stehen allerdings noch nicht fest. Des Weiteren planen die Entwickler diverse Events, bei denen das Regelwerk von bereits vorhandenen Multiplayer-Modi verändert werden. Auf diese Weise will das Team auch im kleinen Rahmen für etwas frischen Wind sorgen.

Außerdem arbeitet Respawn Entertainment derzeit noch an einigen geheimen Dingen, die sie jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit vorstellen wollen.

