Dataminer haben im jüngsten DLC von Titanfall 2 einige Hinweise auf drei neue Titans gefunden.

Zum Thema Titanfall 2 ab 22,16 € bei Amazon.de Titanfall 2 für 54,99 € bei GamesPlanet.com Kaum war der jüngste DLC »Störimpuls im Grenzland« für den Shooter Titanfall 2 verfügbar, haben sich die Dataminer an die Arbeit gemacht - und wurden fündig.

Wie aus einem Bericht des Magazins PVPLive hervorgeht, haben die Spieler unter anderem Hinweise auf insgesamt drei neue Titans gefunden. Es handelt sich dabei um die Kampfroboter Ramm, Archon und Monarch. Die im DLC aufgespürten Daten zeigen, dass die Entwickler von Respawn Entertainment vor kurzem einige Änderungen an diesen drei noch unveröffentlichten Titans vorgenommen haben.

Das deutet darauf hin, dass ein Release wohl in nicht mehr allzu weiter Ferne liegen dürfte. Immerhin hatte das Team bereits im vergangenen Monat mindestens einen neuen Titan für Titanfall 2 angekündigt.

Frontier Defense ist ein Spielmodus, der bereits aus dem Vorgänger Titanfall 1 bekannt ist. Hierbei müssen die Spieler kooperativ gegen immer stärker werdende Gegnerwellen antreten, die zudem von IMC-Einheiten unterstützt werden. Für Titanfall 2 ist der Modus noch nicht verfügbar, doch die Dataminer haben jetzt einige Einträge beziehungsweise Änderungen in den Dateien des DLCs »Störimpuls im Grenzland« gefunden.

So soll es wohl Boss Titans für jede Klasse geben sowie Tarndrohnen für die Engineer Pilots. Hier die Übersicht der gefundenen Hinweise/Änderungen:

Mortar Spectres will utilize the Archer weapon with the Mortar mod.

Boss Titans for each class.

Cloak Drones for Engineer Pilots.

Specialists had their model set to be the Shield Captains.

Pilot and Titan Sentries had separate player-types added for Frontier Defense.

A separate system of currency for PVE.

Models for Droz and Davis are being loaded with "FD" prefixes.

A new Titan Ability was added for Nuke Ejection. This is probably just for Frontier Defense.

It also has references to a "Spider" passive and an "Ordnance Core."

The Boost Activation "weapon" was updated to support a "Nuke Titan" boost.

The Archer has received a "Mortar Mode" mod.

The Kraber has received a "PVE Elite" mod. The mod raises its damage from 49 per round to 70 when used by NPCs, which may point to sniper Spectres.

More support for minimap resizing and zooming added.