Der Ubisoft-Chef sagt, dass sich dass The-Division-Filmprojekt »auf einem guten Weg« befindet. Mit einem baldigen Start in den Kinos sei aber nicht zu rechnen. Dazu müssen noch einige Hürden genommen werden, so Guiilemot.

Von Manuel Fritsch |

Der Film zu The Division befindet sich »auf einem guten Weg«. Mit einer zeitnahen Veröffentlichung solle man trotzdem nicht rechnen.

Zum Thema The Division ab 2,49 € bei Amazon.de Tom Clancy's The Division Season Pass für 31,99 € bei GamesPlanet.com Ubisoft-Chef Yves Guillemot hat im Rahmen der Veröffentlichung des aktuellen Geschäftsberichts auch ein paar Worte zum Stand des The-Division-Filmprojekts verloren. Der Film say »well on the way«, also »auf einem guten Weg«. Mit einer zeitnahen Veröffentlichung solle man jedoch nicht rechnen, so Guillemot. Der Film befände sich noch in einem sehr frühen Phase und es gäbe noch einige Hürden zu meistern.

Ubisoft hat noch kein Partnerstudio für die Produktion bekannt gegeben, aktuell arbeiten die Drehbuchautoren am Skript. Guillemot sagt, dass man mit mehreren interessierten Hollywood-Studios im Gespräch sei, aber sich noch nicht festgelegt habe. Die Kinoadaption von Assassin's Creed fand bei Fox ihr filmisches Zuhause.

Mehr zum Thema: The Division - Update 1.6 und Last-Stand-DLC: Finale Testphase vor Release

Für Regie und Drehbuch wurde Oscar-Preisträger Stephen Gaghan (Traffic, Syriana) verpflichtet, der sich mit Videospielen bereits bestens auskennt. Er gehörte als Autor zum Team des First-Person Shooter Call of Duty: Ghosts.

Die Hauptrollen sind bereits mit Jake Gyllenhaal (End of Watch) und Jessica Chastain (Der Marsianer) prominent besetzt. Gyllenhaal spielte bereits die Titelrolle in der erfolgreichen Spiele-Verfilmung Prince of Persia und wird für Ubisoft Motion Pictures auch den Kinofilm zu The Division mitproduzieren.