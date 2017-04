Alice: Madness Returns - Warum ist das dein Lieblingsspiel?

Freitag, 28. April 2017 um 20:00

Wenn Ann-Kathrin Kuhls nicht gerade Faultieren beim Autofahren zuschaut oder hunderte Spielstunden in abstruse Japan-Rollenspiele versenkt, zockt sie wahrscheinlich gerade mal wieder Alice: Madness Returns durch. Der 2011 veröffentlichte Plattformer ist der Nachfolger von American McGee's Alice und mindestens ebenso schräg. Im Spiel kehrt Alice zurück ins Wunderland, das von einer Katastrophe völlig verwüstet wurde. Den Rest erzählt ihnen aber am besten Ann-Kathrin, denn schließlich ist Alice: Madness Returns ihr absolutes Lieblingsspiel.

In unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel stellen unsere Leser und Zuschauer Johannes ihr ganz persönliches Lieblingsspiel vor. Egal ob Mod, AAA-Titel mit Twist oder abgedrehte Nischen-Simulation.