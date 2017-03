Anno 1404: Venedig - Warum ist das dein Lieblingsspiel?

Sonntag, 05. März 2017 um 07:00

Felix hat über 1000 Stunden in sein Lieblingsspiel Anno 1404 versenkt - und als Game Designer weiß er auch ganz genau warum. In dieser Folge unseres Video-Formats Dein Lieblingsspiel erklärt er, was 1404 mit Tetris gemeinsam hat, warum andere Aufbauspiele ihm nicht das Wasser reichen können und wieso Anno 2205 eine sinnvolle Weiterentwicklung der altehrwürdigen Aufbaustrategiereihe ist, obwohl es die Community spaltet.

Wer Felix mal beim Anno-Spielen zuschauen und zuhören möchte, kann das auf seinem YouTube-Kanal League of Ungentlemanly Warfare tun.

In unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel stellen unsere Leser und Zuschauer Johannes ihr ganz persönliches Lieblingsspiel vor. Egal ob Mod, AAA-Titel mit Twist oder abgedrehte Nischen-Simulation. Sie wollen auch mal mit Ihrem Lieblingsspiel in die Sendung? Dann schreiben Sie eine kurze Bewerbung an jrohe@gamestar.de, in der sie erklären, warum es ihr Lieblingsspiel verdient hat, mal ausführlich vorgestellt zu werden.