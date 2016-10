Civilization 6 - Unboxing der 25-Jahre-Jubiläumsedition

21.10.2016 87 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir zeigen den Inhalt der 25 Jahre Jubiläumsedition von Civilization 6. Das neue 4X-Strategiespiel aus dem Hause Firaxis ist ab sofort für PC erhältlich und wir zeigen im Unboxingvideo, was sich neben den Inhalten der Digital Deluxe Edition zusätzlich im herrlich altmodischen Pappkarton der Sonderedition befindet: Eine Stoff-Weltkarte, ein Artbook und sechs Münzen mit diversen Motiven zum Gedenken an die sechs bislang erschienenen Serienableger.



Im Video erklären wir außerdem die Besonderheit an den Digitalen Zusatzinhalten - die DLCs etwa sind nicht als Season-Pass enthalten, dennoch hat man hier potenziell Vorteile. Es ist etwas verwirrend.



Ob das Spiel auch gut ist, das erklären wir im Test zu Civilization 6. Obendrein geben wir auch Einsteigertipps für Civ 6 - oder Umsteigertipps im Video!