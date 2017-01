Dein Lieblingsspiel: Arma 3 Life - Verbrechern droht die Todesstrafe

Sonntag, 22. Januar 2017 um 06:00

Fabian arbeitet als Polizist in Lakeside. In seinem Dienst legt er Verbrechern das Handwerk und stellt sie vor Gericht, wo ihnen sogar die Todesstrafe droht. Lakeside ist aber keine echte Stadt sondern eine virtuelle Gemeinde. Die Mod Arma 3 Life simuliert das echte Leben in fast allen seinen Facetten: Auf den Roleplay-Servern arbeiten Spieler als Ärzte und Sanitäter, Richter, Polizisten - oder sie besorgen sich ihr Geld eben auf illegale Weise als Verbrecher.

In dieser Folge unseres Video-Formats Dein Lieblingsspiel gibt Fabian einen kleinen Einblick in die Welt der Real-Life-Mods für Arma 3, zu denen auch die bekannte Modifikation Altis Life zählt.

In unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel stellen unsere Leser und Zuschauer Johannes ihr ganz persönliches Lieblingsspiel vor. Egal ob Mod, AAA-Titel mit Twist oder abgedrehte Nischen-Simulation. Sie wollen auch mal mit Ihrem Lieblingsspiel in die Sendung? Dann schreiben Sie eine kurze Bewerbung an jrohe@gamestar.de, in der sie erklären, warum es ihr Lieblingsspiel verdient hat, mal ausführlich vorgestellt zu werden.

Das Gameplay-Material in diesem Video stammt vom Youtube-Kanal MultiSasch:

https://www.youtube.com/channel/UCDqUKTqY6UBAtBobN4VniFQ